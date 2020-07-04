Haberler Günaydın Haberleri Tuğba Coşkun’un başı sapığıyla belada

’un başı sapığıyla belada

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Tuğba Coşkun’un başı sapığıyla belada
BJK eski başkanı Fikret Orman'ın sevgilisi Tuğba Coşkun'un başı sapığıyla belada. Evini gözetleyerek günlerce takip eden bir kişi, 'Benim olmazsan seni öldürürüm, bacaklarını kırar, kalbini sökerim' diye mesaj attı. Coşkun'un şikayeti üzerine kimliği tespit edilen Mehmet İ. hakkında soruşturma başlatıldı.
MEHMET İ., ifadesinde Coşkun'un sosyal medyadaki paylaşımlarından evini tespit edip kendisini takip ettiğini itiraf etti. "Mesajlardan sonra bana ilgi gösterir sandım. Tehdit etmem aptallıktı, özür diliyorum" diyen Memet İ. 'tehdit ve kişilerin huzurunu bozma' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tuğba Coşkun’un başı sapığıyla belada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA