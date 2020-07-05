Aslı Turanlı kaç yaşında ve nereli? Aslı Turanlı kimdir?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in adı, Aslı Turanlı ile birlikte anılmaya başlandı. Kerem Bürsin, Turanlı'nın Instagram hesabındaki fotoğrafları beğenirken ikiliden konuyla ilgili açıklamalar geldi. İşte ikilinin aşk iddialarına yönelik açıklamaları…

ASLI TURANLI İLE KEREM BÜRSİN AŞK MI YAŞIYOR?

Aslı Turanlı ile Kerem Bürsin arasında bir yakınlaşma olduğu iddia edilmişti.

Kerem Bürsin, Aslı Turanlı'nın Instagram fotoğraflarını beğenince bu söylenti daha da arttı. Aslı Turanlı "Aranızda neler oluyor?" sorusuna ilk kez cevap verdi:

"Aynı menajerlik şirketindeyiz. Sayfamdaki bazı kareleri beğenmiş. Ben buna bir anlam yüklemedim. Ama Kerem hoş bir çocuk. Herkes beğeniyor, ben de beğeniyorum."

Kerem Bürsin de "Aslı çok hoş bir kız, enerjisi güzel" demişti.

ASLI TURANLI KİMDİR?

1995'te doğan Aslı Turanlı, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı.

Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.

Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.

Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti.