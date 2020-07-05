Ebru Şahin nereli, hangi dizilerde oynadı? Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında?

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Pandemi sebebiyle ertelenen ödül töreni, bu sene farklı bir konseptte yapılacak. Yıldızı parlayanlar kategorisinde ödül alacak isimlerden bir tanesi de genç oyuncu Ebru Şahin. Hercai dizisinde canlandırdığı karakterle beğenileri toplayan Ebru Şahin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ebru Şahin daha önce hangi dizilerde oynadı?

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşamıştır. Ardından Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 metre boyunda, 54 kilo ve Boğa burcudur.

EBRU ŞAHİN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)

2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)

2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)

2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)

2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)