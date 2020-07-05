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'dan örnek olacak dava! hakkında yakalama kararı çıktı!

’nın, uyuşturucu bağımlısı eski eşi ’ın çocuğunu ihmal ettiği gerekçesiyle savcılığa yaptığı başvuru emsal bir davaya dönüştü. Işın Karaca’nın avukatı, “Bu dava, ihmal edilen tüm çocukların davasıdır” dedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 5.7.2020 09:38 Son Güncelleme: 5.7.2020 09:45 ABONE OL
Işın Karaca'dan örnek olacak dava! Sedat Doğan hakkında yakalama kararı çıktı!

YAKALAMA KARARI ÇIKTI
'dan örnek olacak dava! Şarkıcı, kızının babası 'ın uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle hapis cezası aldığını, velayeti kendisinde olan çocuğunun bunlardan olumsuz etkilendiğini belirtip şikayetçi olmuştu. Hakkında yakalama kararı bulunup ifadesi alınamayan Doğan'a dava açıldı.

Işın Karaca'dan örnek olacak dava! Sedat Doğan hakkında yakalama kararı çıktı!

ONUR KIRICI DAVRANIŞ
Hazırlanan iddianamede, 'ın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi.

Işın Karaca'dan örnek olacak dava! Sedat Doğan hakkında yakalama kararı çıktı!

Karaca'nın avukatı Levent Karakoç, "Bu, evde ihmal edilen çocukların davasıdır ve emsal niteliğindedir.

Işın Karaca'dan örnek olacak dava! Sedat Doğan hakkında yakalama kararı çıktı!

Boşanmış ya da evliliği devam eden ailelerde eve sarhoş gelen babaların davranışları onur kırıcıdır" dedi.

Işın Karaca'dan örnek olacak dava! Sedat Doğan hakkında yakalama kararı çıktı!
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Işın Karaca'dan örnek olacak dava! Sedat Doğan hakkında yakalama kararı çıktı!
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