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Haberi: tarafından darp edilen Galatasaraylı basketbolcu ile de mahkemelik olmuş!

’den gördüğü şiddet sonrası Türkiye’nin gündemine oturan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz’un, daha önce de Galatasaraylı basketbolcu ile mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Davaya konu olan olay ise 11 Eylül 2016’da Bebek’te bir barda yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 10:24 Son Güncelleme: 5.7.2020 10:32 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş!

'e açtığı darp davası ile Türkiye'nin gündemine oturan ile ilgili bir haberi daha geldi. 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'un bundan yaklaşık 4 sene önce Bebek'te bir barda Galatasaraylı basketbolcu tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Bulutsuz, Erdeniz'den şikâyetçi olurken, cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı.

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve bu kez "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Son Dakika Haberi: Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş!

'OMZUNA DOKUNDUM' DEMİŞTİ

, geçtiğimiz şubat ayında, oyuncu eşi Müge Boz'la birlikte bir video çekip sosyal medyada yayınlayarak davaya ilişkin açıklama yaptı. Erdeniz, 2016 yılında yaşanan olayda 'u uzaktan görüp bir arkadaşına benzettiğini, bu nedenle yalnızca omzuna dokunduğunu, Bulutsuz'un arkadaşı olmadığını anlayınca da oradan ayrıldığını iddia etti.

Son Dakika Haberi: Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş!

Müge Boz, "Caner'in yanındayım" diyerek eşine destek çıktı.

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Son Dakika Haberi: Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş!
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