Son Dakika Haberi: Ozan Güven tarafından darp edilen Deniz Bulutsuz Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile de mahkemelik olmuş!

Ozan Güven'e açtığı darp davası ile Türkiye'nin gündemine oturan Deniz Bulutsuz ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi. 28 yaşındaki Deniz Bulutsuz'un bundan yaklaşık 4 sene önce Bebek'te bir barda Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Bulutsuz, Erdeniz'den şikâyetçi olurken, cinsel taciz suçlamasıyla açılan davada basketbolcu, 5 bin 400 lira para cezasına çarptırıldı.
Caner Erdeniz, kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından yeniden yargılandı ve bu kez "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
'OMZUNA DOKUNDUM' DEMİŞTİ
Caner Erdeniz, geçtiğimiz şubat ayında, oyuncu eşi Müge Boz'la birlikte bir video çekip sosyal medyada yayınlayarak davaya ilişkin açıklama yaptı. Erdeniz, 2016 yılında yaşanan olayda Deniz Bulutsuz'u uzaktan görüp bir arkadaşına benzettiğini, bu nedenle yalnızca omzuna dokunduğunu, Bulutsuz'un arkadaşı olmadığını anlayınca da oradan ayrıldığını iddia etti.
Müge Boz, "Caner'in yanındayım" diyerek eşine destek çıktı.