Sorumsuz babaya örnek dava

IşınKaraca'dan örnek olacak dava! Şarkıcı, kızının babası Sedat Doğan'ın uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle hapis cezası aldığını, velayeti kendisinde olan çocuğunun bunlardan olumsuz etkilendiğini belirtip şikayetçi olmuştu. Hakkında yakalama kararı bulunup ifadesi alınamayan Doğan'a dava açıldı.Hazırlananiddianamede, Sedat Doğan'ın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi. Karaca'nın avukatı Levent Karakoç, "Bu, evde ihmal edilen çocukların davasıdır ve emsal niteliğindedir. Boşanmış ya da evliliği devam eden ailelerde eve sarhoş gelen babaların davranışları onur kırıcıdır" dedi.