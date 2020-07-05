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Sorumsuz babaya örnek dava

’nın, uyuşturucu bağımlısı eski eşi ’ın çocuğunu ihmal ettiği gerekçesiyle savcılığa yaptığı başvuru emsal bir davaya dönüştü. Karaca’nın avukatı, “Bu dava, ihmal edilen tüm çocukların davasıdır” dedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 5.7.2020 ABONE OL
Sorumsuz babaya örnek dava
YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Işın Karaca'dan örnek olacak dava! Şarkıcı, kızının babası Sedat Doğan'ın uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, yurt dışında işlediği suçlar nedeniyle hapis cezası aldığını, velayeti kendisinde olan çocuğunun bunlardan olumsuz etkilendiğini belirtip şikayetçi olmuştu. Hakkında yakalama kararı bulunup ifadesi alınamayan Doğan'a dava açıldı.

ONUR KIRICI DAVRANIŞ
Hazırlanan iddianamede, Sedat Doğan'ın aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiği belirtildi. Karaca'nın avukatı Levent Karakoç, "Bu, evde ihmal edilen çocukların davasıdır ve emsal niteliğindedir. Boşanmış ya da evliliği devam eden ailelerde eve sarhoş gelen babaların davranışları onur kırıcıdır" dedi.
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Sorumsuz babaya örnek dava
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