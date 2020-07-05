Yollar yosun tuttu

Bodrum'un Yokuşbaşı mahallesinin sakinleri, sürekli yola akan su nedeniyle isyan etti. Suyun kokusundan duramadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, Bodrum Belediyesi'nin çözüm bulmasını istedi.Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini İlhami Karadağ, "Altı aydır bu su sürekli akıyor. Belediye 'Muski'nin işi', Muski ise 'Bodrum Belediyesi'nin işi' diyor. Yeter artık, kim çözecekse bir an önce çözsün. Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, geceleri buradan gelen koku tüm caddeyi sarıyor" dedi. Mahalle sakinlerinin yaptıkları eylem sırasında Bodrum Belediyesi ekiplerinin suyun nereden geldiğini ve kirliliğini tespit etmek için numune aldıkları öğrenildi.