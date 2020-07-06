Berkay Şahin’in konserini polis bastı!

Çeşme'de hayranlarıyla buluşan Berkay Şahin'in sahnesinde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayınca, mekanı polisler bastı.
Milliyet'in haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin'in Çeşme'de verdiği konser olaylı bitti. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeye ve şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranlarına, cezai işlem uygulandı.
Rise Alaçatı'da önceki akşam 18.30 sıralarında sahneye çıkan Berkay'ın sevenleri, tatsız anlar yaşadı.
Çok sayıda polis mekana girince, şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Polis, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, işlem uyguladı.Mekana da ceza kesildi. Sahne öncesi bütün tedbirlerin alındığını gören Berkay Şahin, performansına başladı.
Ancak eğlenceye kendini kaptıran kalabalık, ceza yemekten kurtulamadı.