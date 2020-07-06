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’in konserini polis bastı!

Çeşme'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı konserini sosyal mesafeyi ihlal edildiği gerekçesiyle polis bastı. Polis, maske takmayan konuklara ceza kesti. Ünlü şarkıcı Berkay Şahin olayın olduğu sırada sahneden inmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 13:47 Son Güncelleme: 6.7.2020 13:51 ABONE OL
Berkay Şahin’in konserini polis bastı!

Çeşme'de hayranlarıyla buluşan 'in sahnesinde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayınca, mekanı polisler bastı.

Berkay Şahin’in konserini polis bastı!

Milliyet'in haberine göre; Şarkıcı 'in Çeşme'de verdiği konser olaylı bitti. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan işletmeye ve şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranlarına, cezai işlem uygulandı.

Berkay Şahin’in konserini polis bastı!

Rise Alaçatı'da önceki akşam 18.30 sıralarında sahneye çıkan Berkay'ın sevenleri, tatsız anlar yaşadı.

Berkay Şahin’in konserini polis bastı!

Çok sayıda polis mekana girince, şarkıcı sahneden inmek zorunda kaldı. Polis, sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, işlem uyguladı.Mekana da ceza kesildi. Sahne öncesi bütün tedbirlerin alındığını gören , performansına başladı.

Berkay Şahin’in konserini polis bastı!

Ancak eğlenceye kendini kaptıran kalabalık, ceza yemekten kurtulamadı.

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Berkay Şahin’in konserini polis bastı!
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