Boğaz’da muhteşem gece!

TürkiyeCumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Poll Production organizasyonuyla düzenlenen konserlerde geçtiğimiz akşam Hande Yener ve Kutsi sahne aldı. Bu yıl 20'nci sanat yılını kutlayan Hande Yener, dans ekibi ve bitmeyen sahne enerjisiyle muhteşem bir konsere imza attı. Başarılı sanatçı Kutsi de sevilen şarkılarıyla izleyenlere romantik bir gece yaşattı. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan İstanbul Yeditepe Konserleri'nde bugün Mustafa Keser ve Burcu Güneş konser verecek.