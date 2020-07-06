Serdar Ortaç’ın dört aylık sahne özlemi Bodrum’da sona erdi

Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki gün Bodrum Gündoğan'daki BVS Bosphorus Hotel'de yer alan Sahne Beach'teki Happy Hour partisinde konser verdi. Sahneye dansçılarıyla çıkan Ortaç, sevenlerine şöyle seslendi: "Evde otur otur herkes gibi biz de çok sıkıldık. Özellikle mesleğiniz şarkı söylemekse insan daha çok sıkılıyor. Çünkü biz alışmışız sürekli sizlerle birlikte şarkılar söylemeye, sizlerden alkış almaya.Sahneleri çok özlemişiz." Dört aylık sahne hasretine 'Karabiberim' şarkısıyla son veren Ortaç, partide "Bugüne kadar yaptığım bütün parçalardan size 25 yılın özetini sunacağım" diyerek geçmişten günümüze hit olmuş parçalarını söyledi.