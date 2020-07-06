Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Temmuz 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Temmuz 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Oğlak burcunda Ay Tutulması!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Bir anda temmuz ayının baş döndürücü günlerinin içine düşebiliriz. Ay-Satürn kavuşumu birçok medya organını yakından ilgilendirirken, yıllara meydan okumuş gazetelerin kapandıklarını duyabiliriz. Kargaşayla birlikte IMF'yi de gündeme getirebilir.
Koç: İş yerinde karşılaştığın sorunlara sakince yaklaşmak istesen de tutarsız tepkiler ile karşılaşmak seni gerebilir. Sakinliği kaybetmen ekip arkadaşlarının moralini düşürebilir.
Boğa: Hızlı aldığın yatırım kararı, aileni şaşırtabilir. Sana birtakım sorular yönlendirebilirler. Bu soruları dürüstçe cevaplıyor olman ileride vicdanının rahat olmasını sağlayacak.
İkizler: Hayata karşı belli bir idealinin olmaması hangi hedefinin peşine gideceğin konusunda kafanın karışmasına neden oluyor. Aile büyüklerinden bu konuda tavsiye alabilirsin.
Yengeç: Bugün bir arkadaşının seni yanlış anladığını düşünebilirsin. Bu düşüncenin yersiz olup olmadığını ona sorarak öğrenmek istiyorsun. Telefon ile arayıp bu konuyu konuşabilirsin.
Aslan: Gece doğru düzgün uykunu alamaman iş yerinde uyuklamana neden oluyor. Bunu çok fazla çaktırmak istememsen de göz kapakların belli bir saatten sonra ağırlaşabilir.
Başak: Hafta sonu temizliğini üşenip bugüne bırakman yorgunluğunun üstüne yorgunluk ekliyor. Söylenerek de olsa işini en iyi şekilde yapıyorsun. Etrafı düzenledikten sonra ayaklarını uzatıp dinlemek isteyebilirsin.
Terazi: Sahip olduğun değerler senin için çok önemli. Bu konuda kimseye taviz vermek istemiyorsun. İlişkinde bu konu fazlaca gündeme geliyor olabilir. Tavrın değerler konusunda net.
Akrep: Etrafının sarmaşık gibi senden yararlanmaya çalışan insanlar ile dolu olduğunu düşünebilirsin. Bu insanları çevrenden uzaklaştırmak için harekete geçiyorsun.
Yay: Ailen ile düşünce farklılığından kaynaklanan tartışmalardan bıktın. Bu sorunları nihayete erdirmek için elinden geleni yapmaya hazırsın. Çetin bir sınav verebilirsin.
Oğlak: Arkadaşların ile yaptığın fikir alışverişi sonucu çok istediğin teknolojik bir ürünü almaktan vazgeçiyorsun. Onlar seni fiyatı daha uygun bir ürün satın alman konusunda ikna ediyor.
Kova: Çaldığı bir enstrüman olan bir Kova burcuysan çaldığın eserler ile insanları çok çabuk etkileyebilirsin. Sahip olduğun yeteneğini gelir kaynağına dönüştürmek istiyorsun.
Balık: Duygusal açıdan zedelenmek istemediğini için kendini içe kapanık bir halde bulabilirsin. Yakın dostların bu durumdan şikayetçide olsa bir süre bu ruh haline sahip olabilirsin.
Oğlak burcunda Ay Tutulması!
Dün Oğlak burcunda gerçekleşen yılın 3. Ay tutulması bizleri hayatın amacını sorgulatacak. Gökyüzünün bizlere göstermek istediği her şeyi yerinde ve zamanında yaşayacağız. Emeklerimizin karşılığını alırken, çevremizdeki kişilerin değişimini de bu tutulma ile gözlemleyeceğiz.
Sabrın Sonu Selamet
2020'nin başından bu yana zorlu birtakım süreçlerden geçtik. Halen de bunun etkilerini görüyoruz. Toprak burcundaki tutulma ise zorlukların ardından mutlaka bir ışık geleceğini önümüze çıkaracakları ile bizlere gösterebilir. Ay'ın bizlere cesareti de aşılaması bizleri daha özgüvenli bir hale getirebilir.
Ey Ay Tutulması cevherlerimizi ortaya çıkar!
Her ne kadar cevherlerimizi ortaya çıkarsa da bu tutulma, aynı zamanda güçlü yönümüzü de daha fazla ön plana koyacak. Öfkemizi kontrol edemezsek, tutulma ile birlikte tabiri caizse bir yanardağa dönüşebiliriz. Ailemizle uzlaşamadığımız beli başlı konular gündeme gelirken, gerginliğin kat sayısının arttığını ağızımdan çıkan her sözle daha iyi hissedeceğiz. Temmuz ayının bize getirdikleri yalnızca öfke ve sinir harpleriyle sınırlı kalmayacak. Ay tutulması bizlere üzerimize yapışan duygulardan da silkelenmemiz gerektiğini hatırlatacak.
Ay Tutulmasında Adından Söz Ettirecek Sektörler;
Tuttuğumuzu Kopartmak İstiyoruz
Ay tutulmasının güçlü etkilerini hissettiğimiz temmuz ayının ilk haftasında, aslında cesaretimizi yeniden bulduğumuzu hissedeceğiz. Tıkanmalar yaşayan işlerimizi düzene sokmak, bize engel olan durumları bertaraf etmek ve baskı altında hissetmemek için daha hırslı hissedeceğiz. Bu tutulma bizleri daha istekli ve tuttuğunuz kopartan bir yapıya büründürecek. Kendi doğrularımızdan ne olursa olsun asla vazgeçmiyoruz. Tutulmayla beraber tepkilerimiz de göze çarpıyor. Hırsımız ise yavaş yavaş ön plana atıyor kendini. Hırslı bir kişilikte olmadığımızı düşünsek de yaşayacağımız bazı durumlar bizi hırslı olmaya itebilir. Ay tutulması, kendi yolumuzu aydınlatacak ışığımızı umutsuz insanlara vermememiz gerektiğinin üzerinde duruyor.