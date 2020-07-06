Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Temmuz 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Temmuz 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Oğlak burcunda Ay Tutulması!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Bir anda temmuz ayının baş döndürücü günlerinin içine düşebiliriz. Ay-Satürn kavuşumu birçok medya organını yakından ilgilendirirken, yıllara meydan okumuş gazetelerin kapandıklarını duyabiliriz. Kargaşayla birlikte IMF'yi de gündeme getirebilir.

Koç: İş yerinde karşılaştığın sorunlara sakince yaklaşmak istesen de tutarsız tepkiler ile karşılaşmak seni gerebilir. Sakinliği kaybetmen ekip arkadaşlarının moralini düşürebilir.

Boğa: Hızlı aldığın yatırım kararı, aileni şaşırtabilir. Sana birtakım sorular yönlendirebilirler. Bu soruları dürüstçe cevaplıyor olman ileride vicdanının rahat olmasını sağlayacak.

İkizler: Hayata karşı belli bir idealinin olmaması hangi hedefinin peşine gideceğin konusunda kafanın karışmasına neden oluyor. Aile büyüklerinden bu konuda tavsiye alabilirsin.

Yengeç: Bugün bir arkadaşının seni yanlış anladığını düşünebilirsin. Bu düşüncenin yersiz olup olmadığını ona sorarak öğrenmek istiyorsun. Telefon ile arayıp bu konuyu konuşabilirsin.

Aslan: Gece doğru düzgün uykunu alamaman iş yerinde uyuklamana neden oluyor. Bunu çok fazla çaktırmak istememsen de göz kapakların belli bir saatten sonra ağırlaşabilir.

Başak: Hafta sonu temizliğini üşenip bugüne bırakman yorgunluğunun üstüne yorgunluk ekliyor. Söylenerek de olsa işini en iyi şekilde yapıyorsun. Etrafı düzenledikten sonra ayaklarını uzatıp dinlemek isteyebilirsin.

Terazi: Sahip olduğun değerler senin için çok önemli. Bu konuda kimseye taviz vermek istemiyorsun. İlişkinde bu konu fazlaca gündeme geliyor olabilir. Tavrın değerler konusunda net.