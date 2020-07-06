Yeşilçam'ın usta oyuncuları Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, aradığı aşkı sonunda buldu! Yapımcılığa soyunup işlerine ağırlık veren Ünal'ın bir süredir kalbi boştu. Geçtiğimiz günlerde gönlünü DJ Can Balta'ya kaptıran Ünal, çok mutlu.YAĞMUR Ünal, hafta sonu yeni sevgilisiyle tatile çıktı. İzmir'deki Club Marvy'e giden çift, yakın arkadaşlarıyla buluştu. Gün boyu denizin tadını çıkaran Ünal ile Balta, kumsalda romantik anlar yaşadı. Çift, bir arada ilk kez görüntülendi.