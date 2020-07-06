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aradığı aşkı sonunda buldu

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Yağmur Ünal aradığı aşkı sonunda buldu
Yeşilçam'ın usta oyuncuları Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal, aradığı aşkı sonunda buldu! Yapımcılığa soyunup işlerine ağırlık veren Ünal'ın bir süredir kalbi boştu. Geçtiğimiz günlerde gönlünü DJ Can Balta'ya kaptıran Ünal, çok mutlu.

İLİŞKİ BELGELENDİ
YAĞMUR Ünal, hafta sonu yeni sevgilisiyle tatile çıktı. İzmir'deki Club Marvy'e giden çift, yakın arkadaşlarıyla buluştu. Gün boyu denizin tadını çıkaran Ünal ile Balta, kumsalda romantik anlar yaşadı. Çift, bir arada ilk kez görüntülendi.
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Yağmur Ünal aradığı aşkı sonunda buldu
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