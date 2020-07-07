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’ten dikkat çeken ! ve yerine için bakın nereyi tercih etti!

Yıllar önce oyunculuk kariyerinde zirvedeyken bir anda hayatını baştan aşağı değiştiren yaptığı yardım çalışmalarıyla takdir topluyor. Kendini iyiliğe ve yardıma adayan Gamze Özçelik bu amacını daha organize hale getirmek için bir dernek kurdu. 'nin kurucusu Gamze Özçelik özellikle Afrika'da açtıkları su kuyuları ile gönülleri fethetti. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Özçelik'in rotası gözde beldeleri ve yerine oldu. paylaşımına yazdığı not ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte Gamze Özçelik’in çok konuşulacak o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 7.7.2020 10:19 Son Güncelleme: 7.7.2020 10:24 ABONE OL
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

'in rotası gözde beldeleri ve yerine oldu. Bahçeleri gezen Özçelik, "Doğal ortamda büyümeye duyduğum özlemden dolayı, nerede boş bir arazi görsem oraya ev yapma hayali kuruyorum" dedi.

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

paylaşımına yazdığı not ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte 'in çok konuşulacak o paylaşımı…

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

YİNE BURAYA ÇOK GÜZE EV OLUR DİYE İŞARET EDİYORUM

Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye'de çadır kentler yapma fırsatı bulduk.

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

Şu an devam eden mescid inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var.

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence... @umudakosanlar #UmudaKosanlar # #YurtiçiOrganizasyonları

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
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Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
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