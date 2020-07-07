Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

Gamze Özçelik'in rotası gözde tatil beldeleri Çeşme ve Bodrum yerine Rize oldu. Bahçeleri gezen Özçelik, "Doğal ortamda büyümeye duyduğum özlemden dolayı, nerede boş bir arazi görsem oraya ev yapma hayali kuruyorum" dedi.
Sosyal medya paylaşımına yazdığı not ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte Gamze Özçelik'in çok konuşulacak o paylaşımı…
YİNE BURAYA ÇOK GÜZE EV OLUR DİYE İŞARET EDİYORUM
Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.
Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye'de çadır kentler yapma fırsatı bulduk.
Şu an devam eden mescid inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var.
Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence... @umudakosanlar #UmudaKosanlar #Rize #YurtiçiOrganizasyonları