Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!

Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence... @umudakosanlar #UmudaKosanlar #Rize #YurtiçiOrganizasyonları