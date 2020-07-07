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Şov dünyasının en iyileri belli oldu

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Şov dünyasının en iyileri belli oldu
46'ncısı düzenlenen, TV ve müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği Altın Kelebek Ödülleri, bu yıl farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle ödüller bu yıl sahiplerine evlerinde, ofislerinde kavuştu. Gecede atv'ye ödül yağdı. 'Hercai' dizisi oyuncuları Ebru Şahin ve Ebrar Demirbilek, Müge Anlı, Cem Öğretir, 'Bir Zamanlar Çukurova'da oynayan Kerem Alışık ve dizinin müziğini yapan Aytekin Ataş ödül aldı. Öte yandan Hadise En İyi Kadın Şarkıcı, Zeynep Bastık En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı, Ebru Gündeş En İyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı, Hakan Altun En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı seçildi. Gecede Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu, Ceza, Elif Buse Doğan ve Polat Yağcı da ödüle layık görüldü.
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Şov dünyasının en iyileri belli oldu
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