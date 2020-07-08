Duygu Özaslan son dakika açıkladı: "Bulimia Nervoza'yım..." Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı!

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açıkladı: "'yım..." Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı!

Instagram ve YouTube fenomeni 'ın selülitli fotoğrafları gündeme düşmüş, Twitter'da TT olmuştu. Sabah saatlerinden itibaren binlerce yorum alan fotoğrafların ardından Duygu Özaslan Instagram hesabından açıklamalarında bulundu. hastası olduğunu açıklayan ünlü ismin açıklamasının ardından bulimia nervoza hastalığı araştırılmaya başlandı. Kilo almasının nedeninin bu hastalık olduğunu söyleyen ünlü fenomen Duygu Özaslan'ın son dakika açıklamaları...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 15:02 Son Güncelleme: 8.7.2020 15:29 ABONE OL
Duygu Özaslan son dakika açıkladı: Bulimia Nervoza'yım... Duygu Özaslan selülitli bikinili photoshopsuz fotoğrafları için sosyal medyasından açıklama yaptı!

Paylaşımları ve söylemleri ile sosyal medyada gündemden düşmeyen 'ın selülitli photoshopsuz fotoğrafları TT olmuş ve binlerce yorum almıştı. Instagram'daki hali ile gerçek hali arasında belirgin farklar olması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Duygu Özaslan sosyal medya hesabından açıklamalarında bulundu. "'yım ve iyileşme sürecindeyim..." diyen ismin bu açıklaması ile birlikte bulimia nervoza hastalığı araştırılır hale geldi. İşte Duygu Özaslan'dan son dakika açıklamalar...

Son dakika: Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı! "Bulimia Nervoza'yım" | Video

DUYGU ÖZASLAN AÇIKLADI: "BULİMİA NERVOZA'YIM..."

Duygu Özaslan Twitter'da TT olan fotoğraflarının ardından Instagram hesabı üzerinden son dakika açıklamalarında bulundu. Bulimia Nervoza hastası olduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtilirken hastalığı ve kendisi ile ilgili detaylara da değindi.

İşte Duygu Özaslan'dan açıklamalar...

Duygu Özaslan son dakika açıkladı: Bulimia Nervoza'yım... Duygu Özaslan selülitli bikinili photoshopsuz fotoğrafları için sosyal medyasından açıklama yaptı!

DUYGU ÖZASLAN'IN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA!

"Kilo aldım, bunu zaten söylüyorum, ama başka bir şey söyleyeceğim size. 'yım, iyileşme sürecindeyim. İyileşme sürecinde olduğum için daha fazla kilo aldım. Bununla gerçekten gurur duyuyorum. Bu hastalığı bilenler daha iyi anlayacaktır. Mental olarak çok iyi bir yerdeyim fiziksel olarak kime göre neye göre? O yüzden gerçekten umrumda değil. Öpüyorum"

BULİMİA NERVOZA HASTALIĞI İÇİN TIKLAYINIZ!

Duygu Özaslan son dakika açıkladı: Bulimia Nervoza'yım... Duygu Özaslan selülitli bikinili photoshopsuz fotoğrafları için sosyal medyasından açıklama yaptı!

BULİMİA NERVOZA NEDİR?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.

Bu bireyler kilo alımını önleme amaçlı, tekrarlayıcı bir şekilde kendini kusturma, dışkılamayı hızlandırıcı ya da idrar söktürücü vb ilaçların kullanabilmekte, aç kalma ya da ağır egzersiz gibi uygunsuz dengeleyici davranışlar sergilemektedirler. Tıkınırcasına yeme (kısa sürede bir kişinin yiyeceği miktardan çok fazla yeme) ve uygunsuz dengeleyici davranışların (kusma, ilaç kullanma gibi) ortalama 3 ay içinde en az haftada bir kez olması gerekmektedir. Kişi vücut şekli ve ağırlığından gereğinden fazla düzeylerde etkilenmektedir.

Anoreksiadan farklı olarak hastalarının vücut ağırlıkları normal sınırlar içinde ya da daha fazla olabilir.

Tıkınırcasına yeme atakları esnasında önceden planladıkları yüksek kalori içeren genelde karbonhidrat içeren besinleri yerler. Atak sonrası pişmanlık / suçluluk duyguları, kendini eleştirme, uygun olmayan ve zararlı dengeleyici davranışlar gözlenir. Tıkınırcasına yeme atakları olmadığı dönemlerde ise kalori alımlarını kısıtlar, düşük kalorili gıdalar alırlar.

Duygu Özaslan son dakika açıkladı: Bulimia Nervoza'yım... Duygu Özaslan selülitli bikinili photoshopsuz fotoğrafları için sosyal medyasından açıklama yaptı!
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Duygu Özaslan son dakika açıkladı: "Bulimia Nervoza'yım..." Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı!
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