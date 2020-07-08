Duygu Özaslan TT listesine girdi! Aldığı kilolardan sonra photoshopsuz selülitli haliyle bikinili görüntülenen Duygu Özaslan'dan jet yanıt geldi!

Yaptıkları ve söylemleri ile gündemden düşmeyen ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan TT listesine girdi. Geçtiğimiz gün magazinciler tarafından çekilen fotoğrafları ile kendi paylaştıkları arasında bariz fark gören takipçiler ünlü fenomen hakkında Twitter'da binlerce yorum yaptı. Sunny Side Up söyleminin ardından Bodrum'da tatil yapan ismin shopsuz ve filtresiz fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. İşte Duygu Özaslan'ın çok konuşulan o fotoğrafları...
Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan TT listesine girdi. İstanbul doğumlu isim İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanmasına rağmen kazandığı popülerlik sebebiyle son sınıfta üniversiteyi bırakma kararını aldı. Pek çok konu ile gündeme gelen isim son olarak magazinciler tarafından çekilen bikinili fotoğraları ile TT oldu.
İşte Duygu Özaslan'ın merak edilen o fotoğrafları ile kullanıcı yorumları...
Video paylaşım sitesi Youtube'un en tanıdık isimlerinden Duygu Özaslan'ın, başkası tarafından çekilmiş bikinili fotoğrafları ortaya çıktı.
29 yaşındaki Özaslan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları ile üzerinde hiç oynanmamış fotoğrafları arasında belirgin bir fark olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada fit görüntüsüyle dikkat çeken Özaslan bu görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.
Twitter'da, "İnsan bir gün arayla çekilen iki fotoğrafta bu kadar farklı görünebilir mi?" diyenler de "Sonuçta herkes photoshop yapıyor, ne var bunda?" diyenler de oldu.
DUYGU ÖZASLAN'DAN YANIT GECİKMEDİ!
Özaslan, kendisini eleştirenlere "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" sözleriyle yanıt verdi.
DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?
Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı. İlk kanalını ''itsmeduygu'' olarak açtı ancak profesyonelleştikten sonra kanalına kendi ismini verdi. Duygu Özaslan uzun yıllar Barış Taylan Demirige ile birlikteydi ancak çift ilişkilerini noktalayan çift zaman zaman köpekleri için bir araya geliyor.
Duygu Özaslan, video hobisini meslek haline getirdi. 2014 yılında verdiği bir röportajda kendisini şu sözlerle anlamıştı:
İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyorum. Tamamen hobi olarak başladım bu işe. İlk başta ayda bir video yüklüyordum. Yabancı güzellik vlogger'larını izlemeyi çok seviyordum. Ben de öyle bir şey yapmak istiyordum, amacım tamamen sevdiğim şeyleri paylaşmaktı. Arkadaşlarım bana makyaj, kozmetik konularını çok soruyordu, "Nereden alayım, hangisi iyi" diye... "Bir kanal açsana" dediler bana ve ben de başladım. Ben açtığımda Türkiye'de çok vlogger yoktu. Sonra Youtube'la partner oldum. Para kazanıldığını bile bilmiyordum ilk başta... Şimdi reklamlar üzerinden gelir elde ediyorum.
İzlenme sayısı artan kanallarla iletişime geçip partner oluyoruz...