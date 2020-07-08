Duygu Özaslan TT listesine girdi! Aldığı kilolardan sonra photoshopsuz selülitli haliyle bikinili görüntülenen Duygu Özaslan'dan jet yanıt geldi!

Yaptıkları ve söylemleri ile gündemden düşmeyen ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan TT listesine girdi. Geçtiğimiz gün magazinciler tarafından çekilen fotoğrafları ile kendi paylaştıkları arasında bariz fark gören takipçiler ünlü fenomen hakkında Twitter'da binlerce yorum yaptı. Sunny Side Up söyleminin ardından Bodrum'da tatil yapan ismin shopsuz ve filtresiz fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. İşte Duygu Özaslan'ın çok konuşulan o fotoğrafları...

DUYGU ÖZASLAN TT LİSTESİNE GİRDİ! BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan TT listesine girdi. İstanbul doğumlu isim İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanmasına rağmen kazandığı popülerlik sebebiyle son sınıfta üniversiteyi bırakma kararını aldı. Pek çok konu ile gündeme gelen isim son olarak magazinciler tarafından çekilen bikinili fotoğraları ile TT oldu.

İşte Duygu Özaslan'ın merak edilen o fotoğrafları ile kullanıcı yorumları...