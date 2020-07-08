Johnny Depp'ten Amber Heard hakkında son dakika açıklamaları...Johnny Depp: "Heard yatağımıza pisleyince..."

Amber Heard Johnny Depp ikilisinin davasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken siyah bir elbise giyen Heard, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden geçerken kız kardeşi ve avukatı ile ele ele tutuşarak mesaj verdi. Hollywood'un ikonik çiftlerinden sayılan ancak olaylı boşanmaları ile gündemden düşmeyen ikili arasında sular durulmuyor. Ünlü aktör Johhny Depp'in Amber Heard hakkında yaptığı skandal açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika gelişmeleri...
Ünlü çiftin davasında yaşanan son dakika gelişmeleri magazin gündemine düşmeye devam ederken eski çiftin avukatları ikilinin aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Mahkeme binasına ilk gelen isim Amber Heard olurken Johnny Depp'in Heard hakkında yaptığı skandal açıklamaların ardından Heard'ın ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.
İşte konuya yönelik son gelişmeler...
Magazin dünyasının en olaylı boşanmalarından biri olan Johnny Depp ile Amber Heard'ün iftira davası Londra'da başladı.
Eski çiftin avukatları Depp ile Heard'ün aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Yüksek Mahkeme binasına ilk ulaşan Amber Heard oldu.
Siyah bir elbise giyen Heard, koronavirüsten korunmak adına maske yerine kırmızı-beyaz puantiyeli bir bandana kullandı.
Heard'ün yanında kız kardeşi Whitney (solda) ile avukatı Jennifer Robinson da vardı. Üç kadın, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden el ele tutuşarak geçti.
Eski eşi Heard'e şiddet uyguladığı iddia edilen Johnny Depp de daha sonra avukatıyla birlikte binaya ulaştı.
Johnny Depp, mahkemeye sunduğu ses kayıtları ve görüntüler ile şiddet gördüğünü ve çıkan haberler yüzünden bazı filmlerdeki rollerini kaybettiğini kanıtlamaya çalışacak.
Reuters'ın haberine göre; Depp'in avukatları, evlilikleri boyunca Heard'ün kendisini Elon Musk, James Frango ile kendi evlerinde aldattığını iddia eden belgeler sundu.
Ünlü aktör, ifadesinde zor bir ailede büyüdüğünü ve 14 yaşından beri uyuşturucu kullandığını itiraf etti.
Evliliğini kurtarmak için çabaladığını söyleyen Depp'in "Heard yatağımıza pisleyince boşanmaya karar verdim" şeklinde konuştuğu öğrenildi.
Depp'e dava süresince eski sevgilileri Vanessa Paradis ve Winona Ryder'ın da uzlaşmacı biri olduğuna dair şahitlik edecek
Deep'in ifadesinden satır başları:
-Zor bir ailede büyüdüm. 14 yaşından itibaren uyuşturucu kullandım.
-Ben (Heard'ün) beni gösterdiği gibi canavar değilim. Hiçbir kadını istismar etmedim. Bu konuda şüphe bırakmak istemiyorum.
-Evliliğimi kurtarmak için çabaladım ama Heard yatağımıza 'pisleyince' boşanmaya karar verdim.
-2015'te özel jetimde Heard'ün şiddetinden kaçmak için kendimi tuvalete kilitledim.
-Heard, korumama "Bu yaşlı şişkoyla neden evlendiğimi bilmiyorum" demişti.
-3 hafta sürecek davada Depp'e eski sevgilileri Vanessa Paradis ve Winona Ryder da uzlaşmacı biri olduğuna dair şahitlik edecek