Johnny Depp'ten Amber Heard hakkında son dakika açıklamaları...Johnny Depp: "Heard yatağımıza pisleyince..."

Amber Heard Johnny Depp ikilisinin davasından son dakika gelişmeleri gelmeye devam ederken siyah bir elbise giyen Heard, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının önünden geçerken kız kardeşi ve avukatı ile ele ele tutuşarak mesaj verdi. Hollywood'un ikonik çiftlerinden sayılan ancak olaylı boşanmaları ile gündemden düşmeyen ikili arasında sular durulmuyor. Ünlü aktör Johhny Depp'in Amber Heard hakkında yaptığı skandal açıklamalar ise sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika gelişmeleri...

HOLLYWOD'UN ÜNLÜ ÇİFTİ JOHNNY DEPP - AMBER HEARD DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

Ünlü çiftin davasında yaşanan son dakika gelişmeleri magazin gündemine düşmeye devam ederken eski çiftin avukatları ikilinin aynı anda mahkeme binasına ulaşmaması için gerekli önlemleri aldı. Mahkeme binasına ilk gelen isim Amber Heard olurken Johnny Depp'in Heard hakkında yaptığı skandal açıklamaların ardından Heard'ın ne yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.

İşte konuya yönelik son gelişmeler...