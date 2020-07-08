Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'a gitti. Instagram'da 175 bin takipçiyle en popüler çocuk olan Karan, ikinci kez gittiği Bodrum'da babasıyla tatilin tadını doyasıya çıkardı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' 24 Haziran'da sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile soluğu Bodrum'da aldı.
Ünlü çift, önceki gün de Yalıkavak'ta bulunan ultra lüks evlerinde objektiflere takıldı.