Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

’ın yıldızı eşi ve oğlu yaz sezonunu 'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

ATV dizisi ''ın başrol oyuncusu ve eşi , yaz sezonunu bu yıl da 'da açtı. Günlerini plaj yerine çocukları 'la lüks evlerinde geçiren çift, bol bol havuz keyfi yaptı. Burak Özçivit, oyunlar oynadığı oğlunu öpmelere doyamadı. Fahriye Evcen ise bikinili görüntülenmemek için kendisine pareolu önlem aldı. İşte Burak Özçivit, Fahriye Evcen ve oğulları Karan’ın neşeli anları…

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 8.7.2020 08:39 Son Güncelleme: 8.7.2020 08:41 ABONE OL
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

'ın başarılı oyuncusu , eşi ve oğlu 'la birlikte 'a gitti. Instagram'da 175 bin takipçiyle en popüler çocuk olan Karan, ikinci kez gittiği Bodrum'da babasıyla tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi '' 24 Haziran'da sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın yıldızı de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

, kendisi gibi oyuncu olan güzel eşi ve oğlu ile soluğu 'da aldı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

Ünlü çift, önceki gün de Yalıkavak'ta bulunan ultra lüks evlerinde objektiflere takıldı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…

havuz başında oğlu ile oyun oynarken onu öpücüklere boğdu...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan yaz sezonunu Bodrum'da açtı! Özçivit ailesinin havuz keyfi…
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