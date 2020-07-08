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'in şiddet uyguladığı sevgilisi olayında flaş gelişme! Ozan Güven'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek!

Sevgilisini darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu ’in evindeki güvenlik kamera görüntülerinin silindiği tespit edilmişti. yürütülen soruşturmada Ozan Güven’in evinin etrafında bulunan görüntülerinin ve diğer güvenlik kameralarının  incelenmesini istedi. ￼￼

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Giriş Tarihi: 8.7.2020 17:09 Son Güncelleme: 8.7.2020 17:22 ABONE OL
Ozan Güven'in şiddet uyguladığı sevgilisi Deniz Bulutsuz olayında flaş gelişme! Ozan Güven'in evinin etrafındaki kameralar incelenecek!

Ozan Güven hakkında sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Gündeme damga vuran ve her kesimden büyük tepki toplayan şiddet olayı sonrası savcılık, bilirkişi incelemesi yapmıştı. Yapılan incelemede Ozan Güven'in evinde bulunan güvenlik görüntülerinin silindiği ortaya çıkmıştı.

ETRAFTAKİ KAMERALAR İNCELENECEK

Soruşturmanın önemli delillerinden biri olarak görülen kamera görüntülerinin silindiğinin ortaya çıkmasının ardından savcılık Ozan Güven'in evinin etrafında bulunan MOBESE görüntüleri ve diğer güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için￼￼ çalışma başlattı.

ABAJURLA ÇENESİNE VURULMUŞ
Soruşturma dosyasına sunulan 18 Haziran 2020 16.26 tarihli Adli Tıp Kurumu raporunda Deniz Bulutsuz'un yapılan muayenesinde 12 Haziran gecesi abajurla çenesine vurulduğunu, bu nedenle çene ucunda düzensiz laserasyonu olduğu belirtildi. Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.

Raporda Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü bildirildi.

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