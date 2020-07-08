SON DAKİKA HABERİ - Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. "Muhteşem Yüzyıl" hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

Son dakika haberler… Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir dönemin sevilen dizisi "Muhteşem Yüzyıl" hayranı olduğunu dile getiren Cardi B. Sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu karakterine sitem eden yıldız rapçi; "Nurbanu'dan nefret ediyorum" ifadelerini kullanırken Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan'ı ise sevdiğini belirtti. Bu paylaşımların ardından Merve Boluğur'dan ise yanıt gecikmedi. İşte son dakika haberinin detayları…

DÜNYACA ÜNLÜ RAPÇİ CARDİ B.'DEN MERVE BOLUĞUR PAYLAŞIMI!

Gerçek adıyla Belcalis Almanzar olan rapçi Cardi B. Geçtiğimiz haftalarda da Muhteşem Yüzyıl'ın hayranı olduğunu gösteren paylaşımlarda bulunmuş ve adından söz ettirmişti. Yapımın sıkı takipçisinden bu kez de Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu karakterine sitem geldi. Bu paylaşıma Türk takipçilerden yorumlar ise peş peşe yapıldı…