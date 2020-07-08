SON DAKİKA HABERİ - Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. "Muhteşem Yüzyıl" hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

Son dakika haberler… Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir dönemin sevilen dizisi "Muhteşem Yüzyıl" hayranı olduğunu dile getiren Cardi B. Sosyal medyayı salladı. Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu karakterine sitem eden yıldız rapçi; "Nurbanu'dan nefret ediyorum" ifadelerini kullanırken Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan'ı ise sevdiğini belirtti. Bu paylaşımların ardından Merve Boluğur'dan ise yanıt gecikmedi. İşte son dakika haberinin detayları…
Gerçek adıyla Belcalis Almanzar olan rapçi Cardi B. Geçtiğimiz haftalarda da Muhteşem Yüzyıl'ın hayranı olduğunu gösteren paylaşımlarda bulunmuş ve adından söz ettirmişti. Yapımın sıkı takipçisinden bu kez de Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu karakterine sitem geldi. Bu paylaşıma Türk takipçilerden yorumlar ise peş peşe yapıldı…
HÜRREM SULTAN'I SEVİYOR!
Cardi B'nin bu paylaşımlarına Türk takipçilerinden yorum gecikmezken bir takipçisiyle arasında ise şöyle bir diyalog geçti. "Nurbanu'dan nefret ediyorum" tweetinin altına "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" şeklinde yanıt veren bir takipçisinde Cardi B. "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazdı…
MERVE BOLUĞUR'DAN YANIT GECİKMEDİ!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ise sosyal medya hesabından kendi canlandırdığı karakter ile ilgili yorum yapan ünlü rapçinin tweeti ile alıntı yaparak "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" ifadelerini kullanarak yine çok konuşuldu…
Cardi B. Mehmet Günsür tarafından canlandırılan Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yaptı.
Diziyi sıkı takip eden Cardi B. görüşlerini de sosyal medya sayfasından devamlı olarak paylaşıyor. Son günlerde diziyle ilgili yaptığı paylaşımlar da özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.