SON DAKİKA HABERİ - Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. "Muhteşem Yüzyıl" hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

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HABERİ - Dünyaca ünlü rapçi . "" hayranı çıktı! 'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

Dünyaca ünlü rapçi .'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı gündeme adeta bomba gibi düştü. Twitter hesabı üzerinden attığı tweetlerle bir dönem televizyon ekranlarında yayınlanan dizisinin büyük bir hayranı olduğunu belirten yıldız rapçi "Nurbanu'dan nefret ediyorum" sözleri ile 'un dizide canlandırdığı karaktere sitem etti. Merve Boluğur'dan yanıt gecikmezken Cardi B.'nin Muhteşem Yüzyıl hayranı olduğunun ortaya çıkması ile sosyal medyanın gündemi haline geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 8.7.2020 12:00 Son Güncelleme: 8.7.2020 12:00 ABONE OL
Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

haberler… Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından bir dönemin sevilen dizisi "" hayranı olduğunu dile getiren . Sosyal medyayı salladı. 'un canlandırdığı Nurbanu karakterine sitem eden yıldız rapçi; "Nurbanu'dan nefret ediyorum" ifadelerini kullanırken Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan'ı ise sevdiğini belirtti. Bu paylaşımların ardından Merve Boluğur'dan ise yanıt gecikmedi. İşte son dakika haberinin detayları…

DÜNYACA ÜNLÜ RAPÇİ CARDİ B.'DEN MERVE BOLUĞUR PAYLAŞIMI!

Gerçek adıyla Belcalis Almanzar olan rapçi Cardi B. Geçtiğimiz haftalarda da Muhteşem Yüzyıl'ın hayranı olduğunu gösteren paylaşımlarda bulunmuş ve adından söz ettirmişti. Yapımın sıkı takipçisinden bu kez de Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu karakterine sitem geldi. Bu paylaşıma Türk takipçilerden yorumlar ise peş peşe yapıldı…

Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

HÜRREM SULTAN'I SEVİYOR!

'nin bu paylaşımlarına Türk takipçilerinden yorum gecikmezken bir takipçisiyle arasında ise şöyle bir diyalog geçti. "Nurbanu'dan nefret ediyorum" tweetinin altına "O benim kraliçem. Osmanlı tarihindeki en güçlü figür" şeklinde yanıt veren bir takipçisinde Cardi B. "Üzgünüm tatlım. O dediğin Hürrem" yazdı…

Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

MERVE BOLUĞUR'DAN YANIT GECİKMEDİ!

Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından kendi canlandırdığı karakter ile ilgili yorum yapan ünlü rapçinin tweeti ile alıntı yaparak "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" ifadelerini kullanarak yine çok konuşuldu…

Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

. Mehmet Günsür tarafından canlandırılan Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yaptı.

Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!

Diziyi sıkı takip eden . görüşlerini de sosyal medya sayfasından devamlı olarak paylaşıyor. Son günlerde diziyle ilgili yaptığı paylaşımlar da özellikle Türk takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!
Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!
Son dakika haberler... Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!
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SON DAKİKA HABERİ - Dünyaca ünlü rapçi Cardi B. "Muhteşem Yüzyıl" hayranı çıktı! Merve Boluğur'un canlandırdığı Nurbanu'ya sitem etti!
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