Survivor'dan son dakika haberi: Eleme gecesine Survivor Barış'ın yaptığı hareket damga vurdu! Survivor Sercan...

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor... Survivor'dan elenen isim Sercan Yıldırım oldu, geceye damgasını vuran diyaloglar havada uçuştu. Uzun bir süredir hem parkur başarısı hem de özel hayatı ile yarışmanın öne çıkan isimlerinden Sercan, Survivor Barış ile vedalaşırken yaşanılan diyalog izleyicilerin gözünden kaçmadı. Barış'ın "Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım" demesinin öncesinde Sercan'ın elendiğini duyunca Yasin ve Berkan'a göz kırpması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte son dakika gelişmeler...
Barış ile Sercan vedalaşırken, Nisa olayında kendisini satmadığını ifade etmesi ile birlikte Sercan'ın elenmesine sevinir gibi Yasin ve Berkan'a göz kırpması izleyenlerin gözünden kaçmadı. Survivor Barış'ın bu hareketinin ardından sosyal medya kullanıcıları Survivor Sercan'ın elenmeyi hak etmediğini, kendisinin parkur şampiyonu olduğunu, mağduru oynamayıp haksız yere elendiği gibi pek çok övgü dolu yorum yapıldı.
İşte Survivor'dan son dakika gelişmeler...
Survivor 2020'de finale sayılı günler kaldı. 14 Temmuz'da Survivor 2020 şampiyonunun belli olacağı yarışmada adaya bir isim daha veda etti.
Son haftalarda gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım bu hafta adaya veda eden isim oldu. Elif ile ünlülerden son iki kişi kalan Sercan veda anında yakın arkadaşıyla duygusal anlar yaşadı.
Adadaki diğer arkadaşlarıyla vedalaşan Sercan ile Barış'ın arasında yaşanan diyalog ise geceye damga vurdu.
Barış, Sercan Yıldırım'la vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım' dedi.
Sosyal medyada oldukça konuşulan bu diyalog konseye damga vurdu.
Sercan Yıldırım elenmesi sonrası şu ifadeleri kullandı:
Duygusallığım elendiğim için değil burada geçirdiğim vakit için. Survivor hayatımı etkiledi. Burada her şeyi yaşadım diyebilirim. Burası beni yeniden hayata döndürdü. İçim rahat gidiyorum, buradakiler de burada olmayanlar da bana çok şey kattı.Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok."