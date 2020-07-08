Survivor'dan son dakika haberi: Eleme gecesine Survivor Barış'ın yaptığı hareket damga vurdu! Survivor Sercan...

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor... Survivor'dan elenen isim Sercan Yıldırım oldu, geceye damgasını vuran diyaloglar havada uçuştu. Uzun bir süredir hem parkur başarısı hem de özel hayatı ile yarışmanın öne çıkan isimlerinden Sercan, Survivor Barış ile vedalaşırken yaşanılan diyalog izleyicilerin gözünden kaçmadı. Barış'ın "Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım" demesinin öncesinde Sercan'ın elendiğini duyunca Yasin ve Berkan'a göz kırpması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte son dakika gelişmeler...

SERCAN ELENDİ, SURVİVOR BARIŞ'IN TEPKİSİ GÜNDEME OTURDU!

Barış ile Sercan vedalaşırken, Nisa olayında kendisini satmadığını ifade etmesi ile birlikte Sercan'ın elenmesine sevinir gibi Yasin ve Berkan'a göz kırpması izleyenlerin gözünden kaçmadı. Survivor Barış'ın bu hareketinin ardından sosyal medya kullanıcıları Survivor Sercan'ın elenmeyi hak etmediğini, kendisinin parkur şampiyonu olduğunu, mağduru oynamayıp haksız yere elendiği gibi pek çok övgü dolu yorum yapıldı.

İşte Survivor'dan son dakika gelişmeler...