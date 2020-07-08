Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Temmuz 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Temmuz 2020 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ay Tutuldu kalpler tutuldu!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Mars karesi ile gazeteciler konuşulmaya başlanırken; yılın başından beri yaşanan gelişmeleri tırmandırabilir. Doğu bölgemiz yeniden gündeme gelebilir.
Koç: Etrafında aceleci tavırda bulunan insan olsun istemiyorsun. Arkadaş tercihlerini daha sakin insanlardan seçmeye başlayabilirsin. İşlerinde her şeyin mükemmel olması için çalışıyorsun.
Boğa: Çevrende gelişen olayları iyi gözlemleyip olumlu gelişmeleri kolaylıkla kavrayabildiğin bir gündesin. Geçmişe karşı sorumluluk ve suçluluk duygusu gütmüyorsun.
İkizler: İş yerinde isteklerin konusunda patronlarını kolaylıkla ikna edebiliyorsun. İletişim kabiliyetini artabilir. Dikkatli davranmaz isen sahip olduğun üstün yeteneklerin ziyan olabilir.
Yengeç: Etrafına karşı daha duyarlı davranıyorsun. İhtiyacı olan insanlara karşı merhamet duygun seni harekete geçirebilir. Bilinçsiz yardımsever olmamaya dikkat etmelisin.
Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan ilişkinde monotonluğa bağlamış olaylar olabilir. Onları masaya yatırıp ilişkini canlandırmanın yollarını arıyorsun. Yorulmak bilmiyorsun başladığın her işi sonuca götürmeden bırakmıyorsun.
Başak: Yerine getirmen gereken sorumluluklarında bugün üşengeçliğin tutabilir. Ailesi ile birlikte yaşayan bir Başak burcuysan sorumlulukların konusunda uyarı alabilirsin.
Terazi: Arkadaşların arasında adil olman ile biliniyorsun. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda sana fikirlerini danışmalarında bu özelliğin etkili oluyor. Bu nedenle zihnin bazen fazla yorulabilir.
Akrep: Kendi işinin sahibi bir Akrep burcuysan ortaklarının hata ve yanlışlarını kolaylıkla fark ediyorsun. Kelimeler ile aranın iyi olması bu yanlışları onlara düzgünce izah edebilmende etkili oluyor.
Yay: Önceden tahmin ettiğin ilişki konusundaki aksaklıkların bugün önüne çıkması seni fazla şaşırtmıyor. Yalnızca sevgilinin bu konuda nasıl bir tavır takınacağı konusu sende merak uyandırıyor.
Oğlak: Sempatik tavrın yalnız bir Oğlak burcuysan birinin ilgisinin sana kaymasına neden olabilir. Bugün etrafına mutluluk saçıyorsun. Morali bozuk olan arkadaşlarının yaptığın espriler ile keyfini yerine getiriyorsun.
Kova: Etrafında sevilen biri olman girdiğin ortamda hemen fark edilmeni sağlıyor. Gerek giyim tarzın gerek mimiklerin ile çok fazla dikkat çekiyor.
Balık: Eğitimin ile ilgili gelişmeleri derinlemesine öğrenmek yerine yüzeysel öğrenebilirsin. Rutin işlerinden ziyade daha çok duyguların ve hislerin ile ilgileniyorsun.
Ay Tutuldu kalpler tutuldu!
Yılın en sert Ay tutulmasının etkileri iyiden iyiye hayatlarımıza sirayet ederken gidenlere ve gelenlere hızlı adapte olduğumuzu fark edeceğiz. Özelikle çocukların kapına sığamadıklarını fark ederken onları yönlendirmenin zorlukları ile uğraşacağız. Herkes birbirine bir şeyler öğretmek isterken kısıtlamalara gelemeyenler, hatta alınganlar, deyim yerindeyse pire için yorgan yakanlar bu tutulmadan zararlı çıkacak. Gelin 2020 yılının en keskin tutulması burçlarımızı nasıl etkileyecek bir bakalım.
KOÇ: Taşların yerine oturmadığını düşündüğünüz durumlar varsa, her şeyin cevaba ulaşması sizi tatmin edecek. Sonuca ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yaparken baskın konuşmalar çevrenizdekileri sizden uzaklaştırabilir.
BOĞA: Çıkarcı insanları hayatınızdan bir bir çıkartırken kendiniz için iyi olanı görmeyi başarıyorsunuz. Ailenizle bu süreçte daha fazla yakınlaşabilirsiniz.
İKİZLER: Geçmişin oldukça aklınıza geldiği ve uzunca hüzünlendiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Bu tutulma sizin için tozlu raflarda kalmış hatıraları canlandıran bir tutulma olabilir.
YENGEÇ: Yaşadığınız döngüleri anlamlandırmakta zorlanabilirsiniz. İş yerinizde dönen dedikodular kafanızı karıştırabilir ve ister istemez gergin bir ruh haline bürünebilirsiniz. Her duyduğunuza inanmak sizi yoruyor.
ASLAN: Hedefleriniz için daha kararlı olduğunuzu hissediyorsunuz. Odak noktası olarak belirlediğiniz hedeflerinize doğru giderken hassas kalpleri kırmamalısınız. Bu dönemde ayrılıklara imza atacaksanız el sıkışmayı ihmal etmeyin.
BAŞAK: Yarım kalan işler ve bu işlerin üzerinizde yarattığı sorumluluk duygusu sizi epey geriye çekebilir. Plan ve program dahilinde yüklerinizden kurtulmak istiyorsunuz
TERAZİ: İnanmakta güçlük çekebileceğiniz birtakım haberler alabilirsiniz. Ailenizle ters düşeceğiniz konular olsa da sizin gönlünüzü almayı bir şekilde başarabilirler.
AKREP: Bilinçaltınızda farklı farklı düşüncelerle zihninizi meşgul edebilirsiniz. Son zamanlarda gördüğünüz rüyaların alakasız olması kafanızı karıştırabilir.
YAY: Her ne kadar kendinizden emin olduğunuz durumlarla karşılaşsanız da aklınızın karışabileceği durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Maddi anlamda önemli beklentileriniz gerçekleşebilir.
OĞLAK: Keskin kararlar almak isterken hayatınızdaki dinamikleri de es geçmemelisiniz. Bu Ay tutulmasında bencilce kararlar almanın uzun vadede olumlu etkileri olmayacaktır. Unutmayın ay burcunuzda tutuldu.
KOVA: Yaratıcılığınızın arttığını hissediyorsanız. Tek işiniz zihninizi aktif kullanmak olacak. Yaratıcılığınızda ışık saçarken çevrenizdeki insanların desteğini istiyor olabilirsiniz.
BALIK: İlişkiler konusunda hassas tavırda olmanız bir takım hayal kırıklıklarını da beraberinde getirebilir. Kimsenin alamadığı cesur kararları düşünmeden alabilirsiniz.