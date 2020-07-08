Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Temmuz 2020 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Aslan: İlişkisi olan bir Aslan burcuysan ilişkinde monotonluğa bağlamış olaylar olabilir. Onları masaya yatırıp ilişkini canlandırmanın yollarını arıyorsun. Yorulmak bilmiyorsun başladığın her işi sonuca götürmeden bırakmıyorsun.

Başak: Yerine getirmen gereken sorumluluklarında bugün üşengeçliğin tutabilir. Ailesi ile birlikte yaşayan bir Başak burcuysan sorumlulukların konusunda uyarı alabilirsin.

Terazi: Arkadaşların arasında adil olman ile biliniyorsun. Aralarında çıkan anlaşmazlıklarda sana fikirlerini danışmalarında bu özelliğin etkili oluyor. Bu nedenle zihnin bazen fazla yorulabilir.

Akrep: Kendi işinin sahibi bir Akrep burcuysan ortaklarının hata ve yanlışlarını kolaylıkla fark ediyorsun. Kelimeler ile aranın iyi olması bu yanlışları onlara düzgünce izah edebilmende etkili oluyor.

Yay: Önceden tahmin ettiğin ilişki konusundaki aksaklıkların bugün önüne çıkması seni fazla şaşırtmıyor. Yalnızca sevgilinin bu konuda nasıl bir tavır takınacağı konusu sende merak uyandırıyor.

Oğlak: Sempatik tavrın yalnız bir Oğlak burcuysan birinin ilgisinin sana kaymasına neden olabilir. Bugün etrafına mutluluk saçıyorsun. Morali bozuk olan arkadaşlarının yaptığın espriler ile keyfini yerine getiriyorsun.

Kova: Etrafında sevilen biri olman girdiğin ortamda hemen fark edilmeni sağlıyor. Gerek giyim tarzın gerek mimiklerin ile çok fazla dikkat çekiyor.

Balık: Eğitimin ile ilgili gelişmeleri derinlemesine öğrenmek yerine yüzeysel öğrenebilirsin. Rutin işlerinden ziyade daha çok duyguların ve hislerin ile ilgileniyorsun.