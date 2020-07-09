Son dakika açıklaması! Survivor'dan elenme nedenini anlattı! Acun Ilıcalı'dan flaş Sercan Yıldırım açıklaması: "Elenmek zorunda kaldı..."

Son dakika haberler… Survivor yarışmasının iddialı ismi Sercan Yıldırım'ın adaya veda etmesi hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Ünlü futbolcu özellikle son günlerinde gösterdiği performans ile adından söz ettirirken programın yapımcısı Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama geldi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor'a veda edişinin nedeni olarak Elif ile beraber 4 kişiye karşı mücadele ediyor olmalarını öne sürdü. İşte Acun Ilıcalı'dan gelen Survivor Sercan Yıldırım açıklaması…
ACUN ILICALI'DAN SON DAKİKA SERCAN YILDIRIM AÇIKLAMASI GELDİ!
Survivor programının ilk günlerinden itibaren adından söz ettiren yarışmacı Sercan Yıldırım şampiyonluğa aday gösterilen isimlerden olmasına karşın yapılan son SMS oylamasında sonuncu olarak adaya veda etmek zorunda kalmıştı. Konuya ilişkin açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi…
SURVİVOR'IN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİYDİ!
Survivor 2020 sezonunda boy gösteren futbolcu Sercan Yıldırım 129. Bölümde gerçekleşen eleme konseyinde adaya veda eden isim olmuştu. Özellikle yarışmanın ilk günlerinden itibaren adından söz ettiren yarışmacı sezonun en çok konuşulan ismi oldu.
Nisa Bölükbaşı ile arasında geçen aşk iddialarının ardından aralarında geçen tartışmalar da gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.
Ünlü futbolcu peş peşe kazandığı 4 dokunulmazlık oyunu ile beraber performansını son günlerde üst sınırlara taşımış ve bir konseyde tam üç kişiyi SMS oylamasına çıkarabilen ilk yarışmacı olarak Survivor tarihine geçti.
ACUN ILICALI'DAN FLAŞ SERCAN AÇIKLAMASI!
Son olarak adaya veda eden isim Sercan Yıldırım hakkında programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.
Ilıcalı, Sercan'ın kendi takımından arkadaşları olsaydı, o zaman 2 kişi 4 kişiye veya 5 kişiye karşı mücadele etmek zorunda olmayacaktı ifadelerini kullandı.
"Takımlar ortadan kalkınca elbette diğer takımla yarışmak zorunda kaldı. Takımlar yok olmuş olabilir ama Elif halen ünlüler takımından, siz de gönüllüler takımındansınız." Dedi…
SERCAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA!
Adaya veda ettiği konseyde Acun Ilıcalı'nın kendisine söz vermesi ile açıklama yapan yarışmacı Sercan Yıldırım;
"Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok."
Şeklinde ifadeler kurmuştu.
ELENMEK ZORUNDA KALDI
Şuan bireysel yarışmaların etkili olduğunu belirten Acun Ilıcalı Sercan'ın Elif dışında kendisini destekleyecek birisi olmayınca elenmek zorunda kaldı diyebiliriz ifadeleri ise dikkat çekti.
BARIŞ'TAN FLAŞ HAREKET!
Sercan Yıldırım adaya veda edişi sırasında kalan yarışmacılarla vedalaştı. Bu sırada karşı takımda yer alan Barış'ın kendisi ile vedalaşırken "Nisa olayında asla seni satmadım" ifadeleri tüm dikkatleri üzerine çekti.
NİSA BÖLÜKBAŞI REDDETMİŞTİ!
Bilindiği üzere ikili arasındaki aşk iddialarının perde arkası sonradan ortaya çıkmış ve Sercan Yıldırım'ın Nisa'ya ilgi duyduğu ancak reddedildiği anlaşılmıştı. Bu olaylar yaşanırken ise Sercan ve Barış arasındaki gerginlik gözlerden kaçmamış ve Barış ünlüler takımında yer alırken ani bir kararla gönüllüler takımına geçmişti.