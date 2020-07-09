Son dakika açıklaması! Survivor'dan elenme nedenini anlattı! Acun Ilıcalı'dan flaş Sercan Yıldırım açıklaması: "Elenmek zorunda kaldı..."

SERCAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA!

Adaya veda ettiği konseyde Acun Ilıcalı'nın kendisine söz vermesi ile açıklama yapan yarışmacı Sercan Yıldırım;

"Ben onları ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum. Seninle (Acun Ilıcalı) burada olduğum için çok şanslıyım. İnşallah buradan sonra da beraber olmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, başka söyleyeceğim bir şey yok."

Şeklinde ifadeler kurmuştu.

ELENMEK ZORUNDA KALDI

Şuan bireysel yarışmaların etkili olduğunu belirten Acun Ilıcalı Sercan'ın Elif dışında kendisini destekleyecek birisi olmayınca elenmek zorunda kaldı diyebiliriz ifadeleri ise dikkat çekti.