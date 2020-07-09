Son dakika: Duygu Özaslan magazindeki görüntülerinin ardından ilk kez konuştu: "İyileşme dönemindeyim ve o yüzden..."

Paylaşımları ve söylemleri ile sosyal medyada gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın selülitli photoshopsuz fotoğrafları TT olmuş ve binlerce yorum almıştı. Instagram'daki hali ile gerçek hali arasında belirgin farklar olması nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Duygu Özaslan sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarında bulundu. "Bulimia Nervoza'yım ve iyileşme sürecindeyim..." diyen ismin bu açıklaması ile birlikte bulimia nervoza hastalığı araştırılır hale geldi. İşte Duygu Özaslan'dan son dakika açıklamalar...
Son dakika: Duygu Özaslan selülitli photoshopsuz fotoğraflarının ardından açıklama yaptı! "Bulimia Nervoza'yım" | Video
Duygu Özaslan Twitter'da TT olan fotoğraflarının ardından Instagram hesabı üzerinden son dakika açıklamalarında bulundu. Bulimia Nervoza hastası olduğunu ve iyileşme sürecinde olduğunu belirtilirken hastalığı ve kendisi ile ilgili detaylara da değindi.
İşte Duygu Özaslan'dan açıklamalar...
"Kilo aldım, bunu zaten söylüyorum, ama başka bir şey söyleyeceğim size. Bulimia Nervoza'yım, iyileşme sürecindeyim. İyileşme sürecinde olduğum için daha fazla kilo aldım. Bununla gerçekten gurur duyuyorum. Bu hastalığı bilenler daha iyi anlayacaktır. Mental olarak çok iyi bir yerdeyim fiziksel olarak kime göre neye göre? O yüzden gerçekten umrumda değil. Öpüyorum"
BULİMİA NERVOZA NEDİR?
Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.
Bu bireyler kilo alımını önleme amaçlı, tekrarlayıcı bir şekilde kendini kusturma, dışkılamayı hızlandırıcı ya da idrar söktürücü vb ilaçların kullanabilmekte, aç kalma ya da ağır egzersiz gibi uygunsuz dengeleyici davranışlar sergilemektedirler. Tıkınırcasına yeme (kısa sürede bir kişinin yiyeceği miktardan çok fazla yeme) ve uygunsuz dengeleyici davranışların (kusma, ilaç kullanma gibi) ortalama 3 ay içinde en az haftada bir kez olması gerekmektedir. Kişi vücut şekli ve ağırlığından gereğinden fazla düzeylerde etkilenmektedir.
Anoreksiadan farklı olarak bulimia nervoza hastalarının vücut ağırlıkları normal sınırlar içinde ya da daha fazla olabilir.
Tıkınırcasına yeme atakları esnasında önceden planladıkları yüksek kalori içeren genelde karbonhidrat içeren besinleri yerler. Atak sonrası pişmanlık / suçluluk duyguları, kendini eleştirme, uygun olmayan ve zararlı dengeleyici davranışlar gözlenir. Tıkınırcasına yeme atakları olmadığı dönemlerde ise kalori alımlarını kısıtlar, düşük kalorili gıdalar alırlar.