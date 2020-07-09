Ozan Güven uzaklaştırma kararına itiraz etmişti... Mahkemeden Ozan Güven'e bir şok daha...

Dilekçede tarafların sık sık tartışmış ve ayrılmış olmalarına rağmen Bulutsuz'un bir daha davranışlarının tekrarlanmayacağına dair Güven'i ikna etmesi ve bir şans daha istemesiyle ilişkilerinin devam ettiği anlatıldı. Ancak iddiaya göre Bulutsuz en son 12 Haziran'da kendini kaybedip Güven'e saldırdı ve Güven'in vücudunda yaralanmalar oluştu. Bu yaşananlar üzerine Güven'in kendisiyle barışmayacağını ve ilişkilerini devam ettirmeyeceğini söylemesi üzerine Bulutsuz, Güven'i rezil edeceğini, karakola ve basına gideceğini ve itibarını sarsacağını söyledi.



