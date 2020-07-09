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uzaklaştırma kararına itiraz etmişti... Mahkemeden Ozan Güven'e bir şok daha...

'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 ay verilen karara itiraz etmişti. Ozan Güven, dilekçesinde Deniz Bulutsuz'un iddialarının tümünün gerçeğe aykırı olduğunu, asıl şiddete kendisinin uğradığını iddia etmişti. Dilekçede "Asıl karşı taraf müvekkilime saldırmış, hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Mahkemenin korunma kararının kaldırılmasını istiyoruz" dendi. Ozan Güven'in itirazını değerlendirdi. İşte mahkemenin Ozan Güven'in itirazı hakkında verdiği karar...

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Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:06 Son Güncelleme: 9.7.2020 10:22 ABONE OL
Ozan Güven uzaklaştırma kararına itiraz etmişti... Mahkemeden Ozan Güven'e bir şok daha...

'a şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 ay verilen 'in itirazı reddedildi. Güven, dilekçesinde Bulutsuz'un iddialarının tümünün gerçeğe aykırı olduğunu, asıl şiddete kendisinin uğradığını iddia etmişti.

Ozan Güven uzaklaştırma kararına itiraz etmişti... Mahkemeden Ozan Güven'e bir şok daha...

Dilekçede tarafların sık sık tartışmış ve ayrılmış olmalarına rağmen Bulutsuz'un bir daha davranışlarının tekrarlanmayacağına dair Güven'i ikna etmesi ve bir şans daha istemesiyle ilişkilerinin devam ettiği anlatıldı. Ancak iddiaya göre Bulutsuz en son 12 Haziran'da kendini kaybedip Güven'e saldırdı ve Güven'in vücudunda yaralanmalar oluştu. Bu yaşananlar üzerine Güven'in kendisiyle barışmayacağını ve ilişkilerini devam ettirmeyeceğini söylemesi üzerine Bulutsuz, Güven'i rezil edeceğini, karakola ve basına gideceğini ve itibarını sarsacağını söyledi.

Ozan Güven uzaklaştırma kararına itiraz etmişti... Mahkemeden Ozan Güven'e bir şok daha...

'KORUNMA KARARI KALKSIN' TALEBINDE BULUNMUŞTU

DİLilekçeye göre evinde saldırıya uğrayan Güven, olayın şokunu hâlâ atlatamadı. Avukatı da "Müvekkilimin hiçbir surette karşı tarafa şiddet uygulaması söz konusu değildir. Asıl karşı taraf müvekkilime saldırmış, hakaret ve tehditlerde bulunmuştur. Mahkemenin korunma kararının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Ozan Güven uzaklaştırma kararına itiraz etmişti... Mahkemeden Ozan Güven'e bir şok daha...

Ancak , verilen tedbir kararının olayla uyumlu ve yasaya uygun olması nedeniyle itirazın reddedildiğini açıkladı.

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Ozan Güven uzaklaştırma kararına itiraz etmişti... Mahkemeden Ozan Güven'e bir şok daha...
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