Sanat camiası bir kadına şiddet olayıyla daha sarsıldı! Rubato'nun solisti Özer Arkun dövdüğü sevgilisinin kanını yerden temizledi...

ŞİDDET DEĞİL KAZA

Bu haberin ardından Özer Arkun, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

Sanatçımız Özer ARKUN hakkında eski kız arkadaşı B. Y. tarafından yapılan asılsız suçlamaları basın vasıtasıyla öğrenmiş bulunmaktayız. Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak B.Y. tarafından verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır. Yeniden birlikte olmaları konusunda B.Y. tarafından uzun süredir baskı gören Özer ARKUN'a yine B.Y. barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir.

B.Y. ' in evin içinde geçirdiği kaza sonucu yaralanmasına rağmen bu kazayı ilişkisi bittikten ve üstünden aylar geçtikten sonra adeta şiddete uğramış, eski sevgilisi tarafından darp edilmiş gibi lanse etmesi, söz konusu kaza sonrası evde, özel alanda çektiği videoları yayınlamak için bekletmesi art niyetlidir.

Toplumumuzda özellikle bu dönemde "kadına karşı şiddet" haberleri bu kadar gündemdeyken bu konunun bu şekilde lanse edilmesinde de ne yazık ki fırsat arayışı söz konusudur.