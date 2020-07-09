Sanat camiası bir kadına şiddet olayıyla daha sarsıldı! Rubato'nun solisti Özer Arkun dövdüğü sevgilisinin kanını yerden temizledi...

DARP RAPORUNU KORKTUĞUMDAN ALMADIM

Darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten genç kadın "Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım" dedi.

B. Y.'nin şikayeti üzerine Arkun hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı. B. Y., avukatı Uzun aracılığı ile aile mahkemesine de başvurdu. Başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, şarkıcının 4 ay süre ile B. Y.'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verdi.

Aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırılığım tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını hatırlattı.