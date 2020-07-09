Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddialarında son dakika gelişmesi: İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar...

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ile arasındaki aşk iddialarında gelişmesi: İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar...

yarışmacıları hakkında haberleri peş peşe gelirken Survivor ve Keklik arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. Kafaları karıştıran paylaşımlar yapan ikilinin sosyal medya paylaşımları takipçilerinin gözünden kaçmazken Twitter hesaplarından birbirlerine yaptıkları yorumlar bu iddiaları da güçlendirmiş oldu. Öte yandan ikilinin birleşme partisinde sohbet ettiği anlar günlerce konuşulmuş ve partide birbirlerine baktıkları o anlar ekranlara yansımıştı. İşte Survivor Evrim ile hakkındaki son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:07 Son Güncelleme: 9.7.2020 09:08 ABONE OL
SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar geldi!

Ekranların sevilen yarışması 'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle 2020 yarışmacıları hakkında çıkan iddialar magazin gündemini meşgul ederken bu sefer de ve hakkında aşk iddiaları çıktı. İkilinin paylaşımları takipçileri tarafından gözlerden kaçmazken birleşme partisindeki tavırları da o zaman için oldukça konuşulmuştu. Mert Öcal, Evrim Keklik ile ilgili aşk iddiaları için "Sadece arkadaşız" açıklaması yapsa da ikilinin Twitter'da birbirlerine samimi şekilde yaptığı yorumlar kafaları karıştırmaya yetti. İşte ve hakkındaki son dakika gelişmeleri...

EVRİM KEKLİK İLE MERT ÖCAL ARASINDA NELER OLUYOR?

Evrim Keklik ile Mert Öcal arasındaki aşk iddiaları giderek güçleniyor. İkilinin sosyal medya paylaşımları olayların fitilini yeniden ateşlerken özellikle Evrim'in Mert'e "Bebişim" şeklinde hitap etmesi olay yarattı.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar geldi!

Ünlüler takımında yer alan oyuncu ile yarışma boyunca iyi anlaşan Evrim'i Mert'in sürpriz vedası adeta yıkmıştı. Mert'in vedasının ardından Evrim'in "Mert'i yakından tanımak istiyordum. Kampların birleşmesinin artık hiçbir anlamı kalmadı" sözleri ikilinin arasındaki aşk iddialarını güçlendirmişti.

İkilinin hayranları tarafından oluşturulan fan sayfaları başarılı popçu Hadise'nin Survivor Birleşme Partisi'nde söylediği "Adada aşk kokusu alıyorum" sözünden birçok kişinin aksine Mert ve Evrim'i ima ettiğini çıkartmıştı. Yarışma boyunca aşk iddialarına yanıt veremeyen ikili elendikten sonra haklarında çıkan haberleri cevapladı.

SADECE ARKADAŞIZ

Survivor yarışmasından ilk elenen isim Mert Öcal, Dominik'te Acun Ilıcalı'nın yaptığı Instagram canlı yayınında kendisiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Evrim ile haklarında çıkan aşk iddialarını yalayan Öcal, "Evrim bana geçtiğimiz zamanlarda abi diyordu. Ben ona abi dememesini söyledim ama Evrim benim kardeşim" dedi.

Mert'in açıklamasının ardından haberlere bir yalanlama da Evrim cephesinden geldi. Evrim katıldığı canlı yayında; "Mert çok yakışıklı, komik ve sempatik biri… Başlarda tartışma yaşamıştık ondan sonra konuşunca aramızdaki mesafe azaldı. Bu tamamen arkadaşlık çerçevesinde olan bir şey" dedi.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar geldi!

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI HABERLERİ YENİDEN ATEŞLEDİ

'un başarılı yarışmalarından gelen açıklamalar hayranları için yeterli olmadı. Mert benim erkek versiyonum diyen Evrim, sosyal medya hesabından "Mertciğim" notunu düşerek bir fotoğraf paylaştı. ise aynı fotoğrafı "hanımağa" yazarak yayınlamayı tercih etti.

Karşılıklı fotoğraflaşmanın ardından Evrim'in son fotoğrafının altına Mert'in yaptığı "Elenmek yaramış" yorumu sosyal medyayı bir anda yeniden hareketlendirdi. Mert'in yorumu binlerce beğeni almayı başardı.

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar geldi!

EVRİM'İN "BEBİŞİM" HİTABI OLAY YARATTI

İkilinin Instagram'dan yaptığı yorumlaşmanın yankıları sürerken bir bombada Twitter'dan geldi. 'ın "Yarın yoldan canlı yayın yapacağım seninle. Bir yere kaybolma." mesajına Evrim 'bebişim' hitabıyla cevap verdi. Güzel yarışmacı; "Tamam bebişim. Hiçbir yere kaybolmam" dedi.

KAYNAK: HÜRRİYET

SON DAKİKA GELİŞMESİ: Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü! İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar geldi!
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Survivor Evrim ile Survivor Mert arasındaki aşk iddialarında son dakika gelişmesi: İkiliden olayların fitilini ateşleyen paylaşımlar...
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