SON DAKİKA... Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan Hadise açıklaması: "Hadise'ye yürümedim"

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... 'den 'yı şaşırtan açıklaması: "Hadise'ye yürümedim"

haberleri...Survivor finaline az bir zaman kala Yasin Obuz ve 'ın diyaloglarının ardından büyük bir şaşkınlık yaşadı. Dikkat çeken diyalog sebebiyle Acun Ilıcalı şaşkınlığını gizleyemezken konuya kendisi de dahil oldu. Cemal Can'ın Survivor'dan önce Instagram'dan kaldırılan fotoğrafının hikayesi üzerine ortaya çıkan konuda 'in "'ye yürümedim" açıklaması sosyal medyaya damgasını vurdu. Bu açıklamaların ardından izleyenler ekrana kilitlenirken Ilıcalı şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 16:07 Son Güncelleme: 9.7.2020 16:07 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER... Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan Hadise açıklaması: Hadise'ye yürümedim

Survivor konsey toplantısında , ve Yasin Obuz arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Yarışmadan hemen önce Instagram hesabından kaldırılan fotoğrafın hikayesini anlatan Cemal Can için "Daha gelmeden salça olmuştum" diyen Yasin Obuz'a Acun Ilıcalı "Senin salça olmadığın oldu mu hiç?" yanıtını verince konu bir anda yön değiştirdi. Temasa geçtiği insanları Yasin'e soran Acun Ilıcalı'nın ardından 'in "'ye yürümedim" açıklaması sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte Survivor'dan gelişmeleri...

SURVİVOR YASİN'DEN "HADİSE'YE YÜRÜMEDİM" AÇIKLAMASI!

Son konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Cemal Can ve Yasin Obuz arasındaki diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu. Survivor Yasin öyle açıklamalar yaptı ki Ilıcalı bile şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte Survivor'dan son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA HABERLER... Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan Hadise açıklaması: Hadise'ye yürümedim

Büyük finali 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan 'Survivor 2020'de; Canseven, Barış Murat Yağcı, Elif Yıldırım Gören, Yasin Obuz ve Berkan Karabulut şampiyonluk mücadelesi veriyor.

8 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan konsey toplantısında, yarışmanın sunucusu ile Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yasin'in açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı bile şaşkınlığını gizleyemedi. Cemal Can ise Survivor'dan hemen önce Instagram'dan kaldırılan fotoğrafının hikayesini ilk kez anlattı.

Cemal Can Canseven: Buraya gelmeden önce yeğenime, 'dayın o kupayı sana getirecek' diye söz vermiştim.

Yasin Obuz: Cemal Can kupadan bahsederken aklıma bir şey geldi. Instagram'da bir resim paylaşmıştı, 'o kupayı buraya istiyorum' diye. Takipçilerim, Cemal Can'ın paylaşımın altına beni etiketlemişti. Cemal Can'a daha gelmeden salça olmuştum.

Acun Ilıcalı: Senin salça olmadığın oldu mu hiç?
Yasin Obuz: Şakalaşmıştık, ciddi değildik. Takipçilerim bunun şaka olduğunu anlamamıştı. Fotoğrafı splam'lamışlardı, otomatik olarak Instagram'dan kalkmıştı.

Cemal Can Canseven: Heyecanla Survivor 2020'ye seçilmişim, senelerdir uğraştığım yerdeyim. Bir tane fotoğraf attım, o kadar güzel cümleler yazdım. Sonra bir anda araya Yasin faktörü girdi.
Yasin Obuz: Kardeşim benim suçum yok. Ben kimseye saldırtmadım. Takipçilerim, 'daha şimdiden şampiyon' yazamazsın diye spam'lamışlar. Sonra Cemal can'la DM'den konuştuk.

Cemal Can Canseven: Olan fotoğrafa oldu ama ben Yasin'i kazandım.
Acun Ilıcalı: Senin başka böyle temasa geçtiğin insanlar oldu mu? Bizim bilmediğimiz 40-50 kişi daha var mı?
Yasin Obuz: Var abi. Eğer bu yayınlanırsa hepsi ortaya çıkacak.

"HADİSE'YE YÜRÜMEDİM"

Acun Ilıcalı: ? Murat Boz? Benim etrafımdam var mı acaba? Çünkü ben varım, onu biliyoruz.
Yasin Obuz: Yok, Hadise'ye yürümedim. Murat Boz da yok.
Acun Ilıcalı: Instagram'da ben kimseyle buluşlamadım, nasıl oluyor o?
Yasin Obuz: Abi bir şekilde oluyor. Kısaca ben sosyal medya adalet dağıtıcısıyım.

SON DAKİKA HABERLER... Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan Hadise açıklaması: Hadise'ye yürümedim
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SON DAKİKA... Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan Hadise açıklaması: "Hadise'ye yürümedim"
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