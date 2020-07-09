SON DAKİKA... Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan Hadise açıklaması: "Hadise'ye yürümedim"

Büyük finali 13-14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan 'Survivor 2020'de; Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı, Elif Yıldırım Gören, Yasin Obuz ve Berkan Karabulut şampiyonluk mücadelesi veriyor.

8 Temmuz Çarşamba akşamı yayınlanan konsey toplantısında, yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı ile Yasin Obuz ve Cemal Can Canseven arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Yasin'in açıklamaları sonrası Acun Ilıcalı bile şaşkınlığını gizleyemedi. Cemal Can ise Survivor'dan hemen önce Instagram'dan kaldırılan fotoğrafının hikayesini ilk kez anlattı.

Cemal Can Canseven: Buraya gelmeden önce yeğenime, 'dayın o kupayı sana getirecek' diye söz vermiştim.

Yasin Obuz: Cemal Can kupadan bahsederken aklıma bir şey geldi. Instagram'da bir resim paylaşmıştı, 'o kupayı buraya istiyorum' diye. Takipçilerim, Cemal Can'ın paylaşımın altına beni etiketlemişti. Cemal Can'a daha gelmeden salça olmuştum.

Acun Ilıcalı: Senin salça olmadığın oldu mu hiç?

Yasin Obuz: Şakalaşmıştık, ciddi değildik. Takipçilerim bunun şaka olduğunu anlamamıştı. Fotoğrafı splam'lamışlardı, otomatik olarak Instagram'dan kalkmıştı.

Cemal Can Canseven: Heyecanla Survivor 2020'ye seçilmişim, senelerdir uğraştığım yerdeyim. Bir tane fotoğraf attım, o kadar güzel cümleler yazdım. Sonra bir anda araya Yasin faktörü girdi.

Yasin Obuz: Kardeşim benim suçum yok. Ben kimseye saldırtmadım. Takipçilerim, 'daha şimdiden şampiyon' yazamazsın diye spam'lamışlar. Sonra Cemal can'la DM'den konuştuk.

Cemal Can Canseven: Olan fotoğrafa oldu ama ben Yasin'i kazandım.

Acun Ilıcalı: Senin başka böyle temasa geçtiğin insanlar oldu mu? Bizim bilmediğimiz 40-50 kişi daha var mı?

Yasin Obuz: Var abi. Eğer bu yayınlanırsa hepsi ortaya çıkacak.

"HADİSE'YE YÜRÜMEDİM"

Acun Ilıcalı: Hadise? Murat Boz? Benim etrafımdam var mı acaba? Çünkü ben varım, onu biliyoruz.

Yasin Obuz: Yok, Hadise'ye yürümedim. Murat Boz da yok.

Acun Ilıcalı: Instagram'da ben kimseyle buluşlamadım, nasıl oluyor o?

Yasin Obuz: Abi bir şekilde oluyor. Kısaca ben sosyal medya adalet dağıtıcısıyım.