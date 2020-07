SON DAKİKA... Survivor Yasin'den Acun Ilıcalı'yı şaşırtan Hadise açıklaması: "Hadise'ye yürümedim"

Survivor konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Cemal Can ve Yasin Obuz arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Yarışmadan hemen önce Instagram hesabından kaldırılan fotoğrafın hikayesini anlatan Cemal Can için "Daha gelmeden salça olmuştum" diyen Yasin Obuz'a Acun Ilıcalı "Senin salça olmadığın oldu mu hiç?" yanıtını verince konu bir anda yön değiştirdi. Temasa geçtiği insanları Yasin'e soran Acun Ilıcalı'nın ardından Survivor Yasin'in "Hadise'ye yürümedim" açıklaması sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte Survivor'dan son dakika gelişmeleri...

SURVİVOR YASİN'DEN "HADİSE'YE YÜRÜMEDİM" AÇIKLAMASI!

Son konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Cemal Can ve Yasin Obuz arasındaki diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu. Survivor Yasin öyle açıklamalar yaptı ki Ilıcalı bile şaşkınlığını gizleyemedi.

