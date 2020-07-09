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: Survivor Survivor 'ı şampiyon yapmak için akım başlattı! Takipçiler ikiye bölündü!

haberler...Ünlüler takımında yer alan eski Survivor yarışmacısı , geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden Survivor 'ı desteklediğini belirten bir açıklama yaptı. Cemal Can'ın hayranlarından da destek isteyerek "Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" şeklindeki açıklamasının ardından bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı. Öte yandan ile ilgili eleştirel yorumların gelmesi üzerine de 'ten sert bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 9.7.2020 10:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Survivor Mert Öcal Survivor Cemal Can'ı şampiyon yapmak için akım başlattı! Takipçiler ikiye bölündü!

haberler..., geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden 'ı desteklediğine dair bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından takipçiler ikiye bölündü. Bir grup 'e destek verirken bir grup da 'ın birinci olması gerektiğini ileri sürdü. Bu yorumlara istinaden Mert Öcal'dan cevap gecikmedi.

MERT ÖCAL, CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN AKIM BAŞLATTI!

Geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal, Twitter hesabı üzerinden Cemal Can'ı desteklediğini açıkladı. Takipçilerinden destek isteyen ünlü isim akım başlatarak Cemal Can'ın şampiyon olması için harekete geçti. Öte yandan kendisine gelen eleştirel yorumların ardından "Hesap mı vereceğiz?" şeklindeki jet yanıt da gecikmedi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Survivor Mert Öcal Survivor Cemal Can'ı şampiyon yapmak için akım başlattı! Takipçiler ikiye bölündü!

Ünlüler takımında yer alan , geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elendi. Öcal, yarıştığı dönemde karşı takımda olan 'ı desteklediğini belirterek şampiyon olması için elenen yarışmacıların hayranlarından SMS yardımı istedi.

"CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPALIM"

Mert Öcal, Twitter hesabından "Beni çok rahatsız eden bir kitle var aşırı kuduruk herkese saldıran herkesin sosyal medya hesaplarını taciz eden. Herkese hakaret eden. Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" dedi.

HESAP MI VERECEĞİZ!

Bazı takipçileri bu mesajından sonra Mert Öcal'a tepki gösterdi. Öcal, ise gelen eleştirilere " Yaa kardeşim benim ağzımdan Barış'la ilgili bir kelime çıktı mı ? İstediğimi destekleyemez miyim ? Ben Cemal Can'ı destekliyorum. Hesap mı vereceğiz yahu? yazarak cevap verdi.

SON DAKİKA: Survivor Mert Öcal Survivor Cemal Can'ı şampiyon yapmak için akım başlattı! Takipçiler ikiye bölündü!
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SON DAKİKA: Survivor Mert Öcal Survivor Cemal Can'ı şampiyon yapmak için akım başlattı! Takipçiler ikiye bölündü!
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