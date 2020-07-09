SON DAKİKA: Survivor Mert Öcal Survivor Cemal Can'ı şampiyon yapmak için akım başlattı! Takipçiler ikiye bölündü!

Son dakika haberler...Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Cemal Can'ı desteklediğine dair bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından takipçiler ikiye bölündü. Bir grup Survivor Mert'e destek verirken bir grup da Survivor Barış'ın birinci olması gerektiğini ileri sürdü. Bu yorumlara istinaden Mert Öcal'dan cevap gecikmedi.

MERT ÖCAL, CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPMAK İÇİN AKIM BAŞLATTI!

Geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal, Twitter hesabı üzerinden Cemal Can'ı desteklediğini açıkladı. Takipçilerinden destek isteyen ünlü isim akım başlatarak Cemal Can'ın şampiyon olması için harekete geçti. Öte yandan kendisine gelen eleştirel yorumların ardından "Hesap mı vereceğiz?" şeklindeki jet yanıt da gecikmedi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları...