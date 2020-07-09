SON DAKİKA: Survivor Mert Öcal Survivor Cemal Can'ı şampiyon yapmak için akım başlattı! Takipçiler ikiye bölündü!

Son dakika haberler...Mert Öcal, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Cemal Can'ı desteklediğine dair bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından takipçiler ikiye bölündü. Bir grup Survivor Mert'e destek verirken bir grup da Survivor Barış'ın birinci olması gerektiğini ileri sürdü. Bu yorumlara istinaden Mert Öcal'dan cevap gecikmedi.
Geçtiğimiz haftalarda elenen Mert Öcal, Twitter hesabı üzerinden Cemal Can'ı desteklediğini açıkladı. Takipçilerinden destek isteyen ünlü isim akım başlatarak Cemal Can'ın şampiyon olması için harekete geçti. Öte yandan kendisine gelen eleştirel yorumların ardından "Hesap mı vereceğiz?" şeklindeki jet yanıt da gecikmedi.
İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal, geçtiğimiz haftalarda Survivor'dan elendi. Öcal, yarıştığı dönemde karşı takımda olan Cemal Can'ı desteklediğini belirterek şampiyon olması için elenen yarışmacıların hayranlarından SMS yardımı istedi.
"CEMAL CAN'I ŞAMPİYON YAPALIM"
Mert Öcal, Twitter hesabından "Beni çok rahatsız eden bir kitle var aşırı kuduruk herkese saldıran herkesin sosyal medya hesaplarını taciz eden. Herkese hakaret eden. Buna karşılık elenen bütün yarışmacıların fan clublerini tek bir çatı altında toplayıp Cemal Can'ı şampiyon yapmayı öneriyorum. Var mısınız?" dedi.
HESAP MI VERECEĞİZ!
Bazı takipçileri bu mesajından sonra Mert Öcal'a tepki gösterdi. Öcal, ise gelen eleştirilere " Yaa kardeşim benim ağzımdan Barış'la ilgili bir kelime çıktı mı ? İstediğimi destekleyemez miyim ? Ben Cemal Can'ı destekliyorum. Hesap mı vereceğiz yahu? yazarak cevap verdi.