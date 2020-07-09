Ünlü oyuncu Umut Oğuz eşini hastanede ziyaret etti! İmdadına Başakşehir Şehir Hastanesi koşmuştu!

"BAŞHEKİMİMİZ BEN HEMEN TALİMAT VERİYORUM DEDİ"

Özel hastanelerden olumlu yanıt gelmeyince Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine yönelen Oğuz, "Biz üçüncü hastaneden artık arabaya bindirip çıkmıştık. Sonra birkaç hastane daha aramışlar. Red cevabı gelmiş, Sağlık Bakanlığı bununla ilgili inceleme başlattı. O konuşmaların hepsi denetleniyor. Kapı açık komşularımız geçenler eşime bakıyor, çok gücüme gitti. Baktım olmuyor olacak gibi değil, telefon açtım bir yerlere. Başhekimimiz ben hemen talimat veriyorum dedi. Geldim acile giriş yaptık hemen aldılar, yatış yaptılar. 3-4 saat sonra ateşi düşüp normale döndüğünde taburcu ettiler. Ertesi gün tekrar kötü olunca biz tekrar hastaneye geldik. Pazartesiden beri yatıyor" ifadelerini kullandı.

"SEZAR'IN HAKKINI SEZAR'A DİYORLAR YA TAKDİR ETMEK DURUMUNDAYIZ"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine yönelik birçok eleştiriyi hastaneye geldikten sonra saçma bulduğunu ve kendisi için yapılan bazı yorumlara üzüldüğünü belirten Oğuz, " Bununla ilgili kalbimi kıran yorumlar da yapılıyor. Ben hep hak hukuk ne diyorsa adil olmaya çalışırım. Hiç kimsenin hastaneye işi düşmesin ama burada oh be diyorsun. Ülkem tarafından sahiplenildim. Çok güzel bir duygu. Eşimin yaşadığı bir böbrek rahatsızlığı doğuştan geliyor. 3 ay gözlem altında kalacak. Bazı konularda saçma sapan eleştiriler olduğunu buraya gelince anladım. Bu hastane şu an yüzde yüz kapasiteyle çalışmaya başlamamış bir hastane olmasına rağmen götürüyorlar. Ben inanamadım girince hatta başhekimimize bu kadar büyük yapmaya gerek var mıydı falan dedim. Buranın ülkemizin sınırlarından daha büyük bir proje olduğunu anladım. Bizim için çok önemli bir servet, bunu istediğin görüşe oy ver ama Sezar'ın hakkını Sezar'a diyorlar ya takdir etmek durumundayız. Ben eşimi de yatırınca bunu daha iyi anladım" şeklinde konuştu.