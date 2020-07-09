Ünlü şarkıcı Sinan Özen'in kızı Neva’dan haber var! ‘Araftayız diyebiliriz…’

"ARAFTAYIZ, HÜZNÜ VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, "Bir baba olarak duygularımızı anlatmakta tarifi çok zor. Hocalarımda evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık, yani bir elmanın yarısı bizimle evde diğer yarısı burada ama hocalarım alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. Şuanda da araftayız diyebiliriz. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Böyle bir rüya gibi ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bilim olarak her yolu deniyoruz, dualar ediyoruz. Bize dualarını eksik etmeyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.