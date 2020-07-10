Acun Ilıcalı SON DAKİKA açıkladı: "Survivor'da bir ilk yaşanacak" İşte Survivor yeni kuralları!

Survivor finaline az bir zaman kala heyecan giderek artarken yarışmaya ve yarışmacılara dair son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Son olarak adaya vedan eden isim Elif Yıldırım Gören olmuş ve böylelikle final dörtlüsü de ortaya çıkmıştı. Yarışmada; Cemal Can, Barış, Yasin ve Berkan kalırken Survivor birincisinin kim olacağı da merak ediliyor. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı Survivor'ın yeni kurallarını açıkladı ve bir ilk yaşanacağını sözlerine ekledi. İşte Acun Ilıcalı'dan son dakika açıklamaları...
Yarışmaya veda eden isim Elif Yıldırım Gören'in ardından final dörtlüsü de belli oldu. Survivor finaline az bir zaman kala birinci ismin kim olacağı merak edilirken heyecan ise giderek artıyor. Öte yandan Acun Ilıcalı, Survivor finaline ilişkin yeni kuralları açıkladı.
İşte Survivor finaline ilişkin Acun Ilıcalı'dan açıklamalar...
Şubat ayında başlayan Survivor macerasında sona gelindi. Geçtiğimiz salı günü Sercan'ın elendiği yarışmada dün akşam 2. dokunulmazlık heyecanı vardı.
Cemal Can ve Berkan finale kalan iki isim oldu. Son atışta Berkan, Cemal Can'ı 5-3 yenerek dokunulmazlığı kaptı.
İlk dokunulmazlığı alan Cemal Can, 'Adada en uzak olduğum isim' diyerek Elif'in adını vermişti. Berkan ise potaya Cemal Can'ı soktu.
SMS sonucuna göre adaya veda eden kişi Elif olurken, finale adını yazdıran dört kişi de belli oldu.
Survivor'da bir isim elendi ve final dörtlüsü belli oldu...
CEMAL CAN: ELİF İLE KONUŞTUK
Survivor'da Elif'in ismini veren Cemal Can, "Elif'le konuştuk, keşke daha çok şey paylaşabilseydik, daha uzun zaman geçirebilseydik de onun ismini söylemeseydim. Burada en son isteyeceğim şey bir kadının ismini söylemekti. Dışarıdan bir Survivor izleyicisi olarak hep kadınları destekledim hep kadınların şampiyon olmasını istedim. Duygusal tarafımla hareket etmeyi bırakmak istemedim. Duygularımla hareket ettim ve yan tarafta üç tane isim vardı o üç isimle çok şey paylaşmıştım ve onların ismini veremezdim." dedi.
ELİF: HAYATIMA DOKUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Elif, veda konuşmasında duygusal ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elif, 'Survivor'ı hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Hayatıma dokunduğunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir serüvendi benim için. İnsan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de korkularımla yüzleşip mücadele etmeye çalıştım ve inandıklarımın peşinden koştum. Hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Hikayeme çok güzel anılar yazdım. Ailemi ve eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. İyi ki bu insanları tanımışım buraya ilk gelen arkadaşımdan son arkadaşıma kadar herkesi seviyorum." dedi.
ACUN ILICALI: KADINLARIN ŞAMPİYONU SENSİN!
Acun Ilıcalı ise Elif'e şu sözlerle veda etti:
"Survivor'da kadınların şampiyonu sen oldun. Verdiğin mesajlar ilk günden beri mükemmeldi. Bu kadar zor şartlarda bu kadar güzel kalabilmeyi başardın. Performansın mükemmeldi. Eşin akrabaların değil, seni seven tanıyan herkes gurur duymuştur. Annene ufak bir parantez açacağım, muhakkak tanışmak istiyorum kendisiyle. Konuşmasındaki enerjisini çok az kişide gördüm. Hepinizin yolculuğu bir yerde bitiyor. Seni yollarken şunu düşünücem, başın dik, performans olarak erkeklere kafa tutmuş biri olarak uğurluyorum"
İDDİAYI BARIŞ KAZANDI
Survivor finaline sayılı günler kala, daha önceden konusu açılan ve üzerinde iddiaya girilen Barış Murat Yağcı - Acun Ilıcalı basket atışı mücadelesi heyecanı yaşandı. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunu sonrası atış parkuruna gelerek Barış ile basketbol challenge için yarıştı. Basket atışı oyununda ödül ise hız teknesiyle gezintiydi. Setler üzerinden oynanan oyunda 3 setten ikisini kazanan isim Barış oldu.
Acun Ilıcalı Survivor'ın yeni kurallarını da açıkladı:
"Survivor'da bir ilk yaşanacak. Canlı yayında bir oyun oynanacak. 4 yarışmacı eşleşeceksiniz ve cuma günü bir birincimiz olacak.Cumartesi günü tekrar oynayacaksınız, yine bir birincimiz olacak. 2 kazanan final oyununu oynayacak ve bunları kazanan dokunulmaz olacak. Geri kalan 3 yarışmacı oylamaya çıkacak"
KAYNAK: HÜRRİYET