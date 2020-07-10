Acun Ilıcalı SON DAKİKA açıkladı: "Survivor'da bir ilk yaşanacak" İşte Survivor yeni kuralları!

Şubat ayında başlayan Survivor macerasında sona gelindi. Geçtiğimiz salı günü Sercan'ın elendiği yarışmada dün akşam 2. dokunulmazlık heyecanı vardı.

Cemal Can ve Berkan finale kalan iki isim oldu. Son atışta Berkan, Cemal Can'ı 5-3 yenerek dokunulmazlığı kaptı.

İlk dokunulmazlığı alan Cemal Can, 'Adada en uzak olduğum isim' diyerek Elif'in adını vermişti. Berkan ise potaya Cemal Can'ı soktu.

SMS sonucuna göre adaya veda eden kişi Elif olurken, finale adını yazdıran dört kişi de belli oldu.

Survivor'da bir isim elendi ve final dörtlüsü belli oldu...

CEMAL CAN: ELİF İLE KONUŞTUK

Survivor'da Elif'in ismini veren Cemal Can, "Elif'le konuştuk, keşke daha çok şey paylaşabilseydik, daha uzun zaman geçirebilseydik de onun ismini söylemeseydim. Burada en son isteyeceğim şey bir kadının ismini söylemekti. Dışarıdan bir Survivor izleyicisi olarak hep kadınları destekledim hep kadınların şampiyon olmasını istedim. Duygusal tarafımla hareket etmeyi bırakmak istemedim. Duygularımla hareket ettim ve yan tarafta üç tane isim vardı o üç isimle çok şey paylaşmıştım ve onların ismini veremezdim." dedi.

ELİF: HAYATIMA DOKUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Elif, veda konuşmasında duygusal ifadeler kullandı. Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan Elif, 'Survivor'ı hayatımın yansıması olarak gördüm her zaman. Hayatıma dokunduğunuz için teşekkür ederim. Çok güzel bir serüvendi benim için. İnsan korkularıyla ve inandıklarıyla yaşar. Ben de korkularımla yüzleşip mücadele etmeye çalıştım ve inandıklarımın peşinden koştum. Hak yemeden, kalp kırmadan mücadele etmeye çalıştım. Hikayeme çok güzel anılar yazdım. Ailemi ve eşimi gururlandırdığımı düşünüyorum. İyi ki bu insanları tanımışım buraya ilk gelen arkadaşımdan son arkadaşıma kadar herkesi seviyorum." dedi.