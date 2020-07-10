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’da sahte çanta operasyonu

Polis, dünyaca ünlü markalara ait çantaların sahtelerini satan mağazalara baskın yaptı. Esnaf, çantaları vermemek için çaba sarf etti

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Bodrum’da sahte çanta operasyonu
HER yıl yaz sezonu boyunca birbirinden ilginç olaylarla adından söz ettiren Bodrum'da, önceki gün de esnaf ve polis arasında arbede yaşandı. Bodrum merkezde aralarında Louis Vuitton, Chanel, Guess'in de bulunduğu dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarında yer alan çantaların sahtelerini satan mağazalara baskın yapıldı. Markaların İstanbul distrübütörleri yıllardır yaşanan bu duruma el koyarak avukatlarını Bodrum'a gönderdi. Avukatlar, polis eşliğinde sahte çanta satan işletmelere müdahale etti. Esnaf ise çantaları polise vermemek için büyük çaba sarf etti. Bodrum halkı ise yaşanan arbedeyi cep telefonlarıyla kameraya aldı.
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Bodrum’da sahte çanta operasyonu
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