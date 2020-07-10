Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

Bulutsuz için çok üzüldüğünü söyleyen Yaşar, "Senaristler Ozan Güven'e karşı cephe almışlar duyduğum kadarıyla. Bana 'Seni bu sektörde yaşatmam, daha bunun iş kısmı var, her türlü kötülüğü yapacağım sana' diyen adama böyle bir şey yapılmadı. Böyle bir şey yapılmadı derken, bunu da onaylamıyorum. Bana göre yapılması gereken insanların ekmeğini elinden almak değil, cezasını mahkeme vermeli. Toplum olarak başta erkek çocuklarını eğitirken çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.