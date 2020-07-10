Haberler Günaydın Haberleri Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

ile aynı kaderi yaşayan 'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

Magazin dünyası günlerdir ve 'in darp olayını konuşuyor. Ozan Güven'in de, tıpkı gibi darp iddialarına yönelik kendini kamuoyuna karşı haklı göstermek amacıyla olaydan sonra çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.Geçtiğimiz aylarda Sermiyan Midyat'tan şiddet gören ve Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan bu olay karşısında neler hissettiğini GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a anlattı. Sevcan Yaşar, "Senaristler Ozan Güven'e karşı cephe almışlar duyduğum kadarıyla. Bana 'Seni bu sektörde yaşatmam, daha bunun iş kısmı var, her türlü kötülüğü yapacağım sana' diyen adama böyle bir şey yapılmadı. " dedi. İşte Deniz Bulutsuz gibi sevgili şiddetine maruz kalan Sevcan Yaşar'ın açıklamaları...

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:50 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:59 ABONE OL
Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

Magazin dünyası günlerdir ve 'in darp olayını konuşuyor. Ozan Güven'in de, tıpkı gibi darp iddialarına yönelik kendini kamuoyuna karşı haklı göstermek amacıyla olaydan sonra çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.Geçtiğimiz aylarda Sermiyan Midyat'tan şiddet gören ve Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan bu olay karşısında neler hissettiğini GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a anlattı.

Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

Bulutsuz için çok üzüldüğünü söyleyen Yaşar, "Senaristler 'e karşı cephe almışlar duyduğum kadarıyla. Bana 'Seni bu sektörde yaşatmam, daha bunun iş kısmı var, her türlü kötülüğü yapacağım sana' diyen adama böyle bir şey yapılmadı. Böyle bir şey yapılmadı derken, bunu da onaylamıyorum. Bana göre yapılması gereken insanların ekmeğini elinden almak değil, cezasını mahkeme vermeli. Toplum olarak başta erkek çocuklarını eğitirken çok dikkatli olmak gerekiyor" dedi.

Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

Ünlü erkeklerin her şeyi kapatacak güçlerinin olduğunu düşündükleri için böyle davrandığını belirten Yaşar, şunları söyledi:
"Ünlü adamlar, oynadıkları karakterlerden elde ettikleri sempatiyle ya da siyasi kimlikleriyle her şeyi kapatacak güçlerinin olduğunu düşünüyor. Kendi mesleğimizden, çevremizden, ailemizden çekinip, yanlış tercihlerimizin duyulmasından utanıp gururumuza yediremediğimiz için darp fotoğraflarının basına çıkması, insanlara duyurulması zor oluyor. Mesela beş polisin zor tuttuğu Sermiyan, kolundaki savunma izlerini göstererek 'Darp edildim' demeye utanmıyor. Ben kadın olarak vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim. Bulutsuz'un o fotoğrafları yayınlamak zorunda bırakılması ise çok üzücü gerçekten."

Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

'a 1 TL'lik manevi tazminat davası açtığını belirten Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:
"Olay sonrasında dört şahidim, videolar, fotoğraflar ve darp raporu olmasına rağmen psikiyatristimin ve avukatların önerisi doğrultusunda, ruh sağlığım ve dava sürecinde delillerimi açık etmemek için belge paylaşmadım.

Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim

Sermiyan da bunu kullanarak ve belgelerin olduğunun farkında olmadığından herhalde, 'Hiçbir delil, belge yok, getirsinler göstersinler ben de bu işi bırakırım' gibi demeçler verdi. Bu şekilde benim yalancı olduğumu ima ederek itibarıma zarar vermeye çalışarak şiddetine devam etti. Bu yüzden çıkmış demeçlerini ileterek dava açtık."

Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim
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Deniz Bulutsuz ile aynı kaderi yaşayan Sevcan Yaşar'dan sert sözler! Sevcan Yaşar: Vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim
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