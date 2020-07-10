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’in kızı Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

Usta sanatçı ’in 23 yıl aradan sonra nüfusuna kabul ettiği kızı Tatlıses önceki gün müzisyen sevgilisi Levent Dörter ile Cihangir’deydi. , oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddete dair “Önce inanmak istememiştim. Ama şimdi cezayı hak ettiğini düşünüyorum” dedi. Babası İbrahim Tatlıses ile ev yüzünden arası açılan şarkıcı Dilan Çıtak, “Babanız ile barıştınız mı?” sorusu karşısında gerildi. Sonra açtı ağzını, yumdu gözünü ve şunları söyledi…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:45 Son Güncelleme: 10.7.2020 09:49 ABONE OL
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

'in kızı , Levent Dörter ile Cihangir'de görüntülendi. Babasıyla ilgili sorulara yine çok sert dille cevap verdi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

Posta'nın haberine göre; 'in 23 yıl aradan sonra nüfusuna kabul ettiği kızı önceki gün 2015'ten beri aşk yaşadığı müzisyen Levent Dörter ile Cihangir'deydi. Dilan, oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete dair "Önce inanmak istememiştim. Ama şimdi cezayı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

"Böyle bir olay sizin başınıza hiç geldi mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: Hayır ben hiçbir erkek tarafından şiddete maruz kalmadım. Allah korusun. Evde Levent ile kavga ettiğimiz zaman hemen başka odaya geçer. Bana el bile kaldırmadı. Tamam belki itiş kakış olabilir ama bu daha ötesine asla geçemez.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!


"TACİZ BİLE ETTİLER"
ile ev yüzünden arası açılan , "Babanız ile barıştınız mı?" sorusu karşısında gerildi. Sonra açtı ağzını, yumdu gözünü ve şunları söyledi:
Sular durulmadı. Bunca zaman bana yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim. O taraftan ismi lazım olmayan birileri işime bile engel olmaya çalıştı, yapımcımı taciz etti, hep sustum.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

Bunları babamın bildiğini zannetmiyorum. Ne var ki, çevresi benimle ilgili dolduruşa getiriyor. Sabrımın sonuna geldim, patlamak üzereyim. Madden manen eksi bakiyedeyim. Enerjim tükendi. Tüm sorularınızı babama sorun, en güzel yanıtlar onda saklı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

"BU YÜZÜKLE ARABA BİLE ALAMAZSIN"

parmağındaki yüzük için şöyle konuştu: "Bu ikincisi. Yüz bin Euro dermişim. Araba bile alamazsın. Levent düğünü erteleyince, kendini affettirip gönlümü almak için hediye etti."

Dilan Çıtak ile Levent Dörter sarmaş dolaş yürüyüş yaptı. Çıtak, 'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile de konuşmuyor.

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!
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