İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

"BU YÜZÜKLE ARABA BİLE ALAMAZSIN"

Dilan Çıtak parmağındaki yüzük için şöyle konuştu: "Bu ikincisi. Yüz bin Euro dermişim. Araba bile alamazsın. Levent düğünü erteleyince, kendini affettirip gönlümü almak için hediye etti."

Dilan Çıtak ile Levent Dörter sarmaş dolaş yürüyüş yaptı. Çıtak, İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile de konuşmuyor.