İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten zehir zemberek sözler! Baba kız arasında sular durulmuyor!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Levent Dörter ile Cihangir'de görüntülendi. Babasıyla ilgili sorulara yine çok sert dille cevap verdi.
Posta'nın haberine göre; İbrahim Tatlıses'in 23 yıl aradan sonra nüfusuna kabul ettiği kızı Dilan Çıtak önceki gün 2015'ten beri aşk yaşadığı müzisyen Levent Dörter ile Cihangir'deydi. Dilan, oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddete dair "Önce inanmak istememiştim. Ama şimdi cezayı hak ettiğini düşünüyorum" dedi.
"Böyle bir olay sizin başınıza hiç geldi mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi: Hayır ben hiçbir erkek tarafından şiddete maruz kalmadım. Allah korusun. Evde Levent ile kavga ettiğimiz zaman hemen başka odaya geçer. Bana el bile kaldırmadı. Tamam belki itiş kakış olabilir ama bu daha ötesine asla geçemez.
"TACİZ BİLE ETTİLER"
İbrahim Tatlıses ile ev yüzünden arası açılan Dilan Çıtak, "Babanız ile barıştınız mı?" sorusu karşısında gerildi. Sonra açtı ağzını, yumdu gözünü ve şunları söyledi:
Sular durulmadı. Bunca zaman bana yapılan birçok haksızlığa boyun eğdim. O taraftan ismi lazım olmayan birileri işime bile engel olmaya çalıştı, yapımcımı taciz etti, hep sustum.
Bunları babamın bildiğini zannetmiyorum. Ne var ki, çevresi benimle ilgili dolduruşa getiriyor. Sabrımın sonuna geldim, patlamak üzereyim. Madden manen eksi bakiyedeyim. Enerjim tükendi. Tüm sorularınızı babama sorun, en güzel yanıtlar onda saklı.
"BU YÜZÜKLE ARABA BİLE ALAMAZSIN"
Dilan Çıtak parmağındaki yüzük için şöyle konuştu: "Bu ikincisi. Yüz bin Euro dermişim. Araba bile alamazsın. Levent düğünü erteleyince, kendini affettirip gönlümü almak için hediye etti."
Dilan Çıtak ile Levent Dörter sarmaş dolaş yürüyüş yaptı. Çıtak, İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo ile de konuşmuyor.