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İşte aşkın fotoğrafı! ile şarkıcı 'in aşkı belgelendi

ile sosyal medya fenomeni ve şarkıcı , bir süredir birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sevgililer, Levent’te bir mekanda baş başa romantik bir akşam geçirdi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
İşte aşkın fotoğrafı! Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen'in aşkı belgelendi

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın aşkı belgelendi. Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiyi bitiren Abdullah, gönlünü Reynmen'e kaptırdı. Çift, görüntülenmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.

ÖNLEM ALDILAR
Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü. Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu. Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

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İşte aşkın fotoğrafı! Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen'in aşkı belgelendi
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