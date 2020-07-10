İşte aşkın fotoğrafı! Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen'in aşkı belgelendi

GÖNLÜNÜ KAPTIRDI

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın aşkı belgelendi. Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiyi bitiren Abdullah, gönlünü Reynmen'e kaptırdı. Çift, görüntülenmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.



ÖNLEM ALDILAR

Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü. Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu. Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.

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