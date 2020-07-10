Kuruçeşme’de pop ve rock ezgileri

Müzik dünyasının ünlü sesleri Merve Özbey ve Murat Kekilli, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nde en sevilen şarkılarını seslendirdi. Özbey güçlü yorumu ve hitleriyle, Kekilli de Anadolu rock şarkılarından oluşan repertuvarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yayınlanan konserler bugün Serkan Kaya ve Mine Koşan ile devam edecek.BU yıl 28, 29 ve 30 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak olan Kaş Caz Festivali'nin programı açıklandı. Açılışı caz müziğin ünlü kadın vokallerinden Birsen Tezer yapacak. Festivalde geçtiğimiz yıl sahne performansıyla herkesi kendisine hayran bırakan Korhan Futacı, duru sesi ile Jülide Özçelik, müzik çevrelerinin dahi çocuğu piyanist Aydın Esen ile Randy K. Esen, Can Kozlu ve reggae türünün önde gelen isimlerinden Sattas cazseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.COVID-19 salgını sebebiyle programlarına ara veren İstanbul Modern Sinema, kontrollü sosyal hayat sürecinde kapılarını yeniden açıyor. Salgın sebebiyle ara verilen Macar yönetmen Ildiko Enyedi'nin filmleri 16-19 Temmuz tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin Açıkhava Yaz Konserleri, Arkeoloji Müzesi'nde başladı. Konserde önceki gün İDOB solistleri; Evren Ekşi, Barbora Hitay, Bülent Külekçi, Kenan Dağaşan ve piyanist Fügen Yiğitgil seyircilerle buluştu. Gecede sanatçılar; Mozart, G. Bizet, G. Puccini, C. Saint- Saens, A. A. Saygun, J. Offenbach ve G. Verdi'nin eserlerini seslendirdi. Konser, 18 Temmuz'da Büyükyalı Fişekhane'de tekrarlanacak.2. MUĞLA İdil Biret Müzik Festivali, 20-23 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro'da düzenleniyor. Festivalde dört piyanist, Beethoven'in 5 piyano konçertosunu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşliğinde seslendirecek. Program, Ludwig van Beethoven'in 250'nci doğum yılı kutlamaları gözetilerek hazırlandı. 20 Temmuz'da Kemal Cem Yılmaz Beethoven 1. Piyano Konçertosu'nu, İdil Biret ise 5 No'lu İmparator Konçertosu'nu seslendirecek.