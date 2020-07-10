Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile dansçı Duygu Kumarki boşanıyor

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile dansçı Duygu Kumarki, yollarını ayırıyor. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan çift, ayrılmaya karar verdi. Anlaşmalı boşanacak olan çift, evlilikleri bittikten sonra yine arkadaşlıklarına devam edeceklerini söyledi. Hacıoğlu ve Kumarki, boşanma kararlarının herhangi bir problemden kaynaklanmadığını açıkladı. Hacıoğlu, üçüncü evlilik yıl dönümlerinde "Bizim aşkımız gözle görülür, elle tutulur. Sana 'Evet' dediğim güne bin şükür olsun. 30'uncu seneyi aynı aşkla, sağlıkla kutlamak nasip olsun" demişti.