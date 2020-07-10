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Oyuncu kızının annesi 'den boşanıyor! İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki'nin nedeni...

Oyuncu ile dansçı eşi , yollarını ayırıyor. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki kararı aldı.Anlaşmalı boşanacak olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki çifti, evlilikleri bittikten sonra yine arkadaşlıklarına devam edeceklerini söyledi. İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki çifti boşanma nedenini şöyle açıkladı...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:23 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:33 ABONE OL
Oyuncu İsmail Hacıoğlu kızının annesi Duygu Kumarki'den boşanıyor! İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni...

Oyuncu ile dansçı eşi , yollarını ayırıyor. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki kararı aldı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu kızının annesi Duygu Kumarki'den boşanıyor! İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni...

Anlaşmalı boşanacak olan ile çifti, evlilikleri bittikten sonra yine arkadaşlıklarına devam edeceklerini söyledi.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu kızının annesi Duygu Kumarki'den boşanıyor! İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni...

Hacıoğlu ve Kumarki, kararlarının herhangi bir problemden kaynaklanmadığını açıkladı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu kızının annesi Duygu Kumarki'den boşanıyor! İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni...

Hacıoğlu, üçüncü evlilik yıl dönümlerinde "Bizim aşkımız gözle görülür, elle tutulur. Sana 'Evet' dediğim güne bin şükür olsun. 30'uncu seneyi aynı aşkla, sağlıkla kutlamak nasip olsun" demişti.

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu kızının annesi Duygu Kumarki'den boşanıyor! İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni...
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