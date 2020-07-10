Oyuncu İsmail Hacıoğlu kızının annesi Duygu Kumarki'den boşanıyor! İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki'nin boşanma nedeni...

Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile dansçı eşi Duygu Kumarki, yollarını ayırıyor. 2016 yılında evlenen ve Yemin adında bir kızları olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki boşanma kararı aldı.
Anlaşmalı boşanacak olan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki çifti, evlilikleri bittikten sonra yine arkadaşlıklarına devam edeceklerini söyledi.
Hacıoğlu, üçüncü evlilik yıl dönümlerinde "Bizim aşkımız gözle görülür, elle tutulur. Sana 'Evet' dediğim güne bin şükür olsun. 30'uncu seneyi aynı aşkla, sağlıkla kutlamak nasip olsun" demişti.