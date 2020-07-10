SON DAKİKA HABERİ: Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı! Müge Anlı canlı yayında Sinan Özen'in kızı Neva için dua istemişti...

Geçen Şubat'ta erken doğumla dünyaya gelen Sinan Özen'in ikiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlık durumu merak ediliyor. Bağırsak problemi yaşayan ve aylardır hastanede tedavi gören Neva bebek defalarca ameliyat olmuştu. Öte yandan Sinan Özen'in yakın arkadaşı Müge Anlı canlı yayında Neva bebek için dua isterken Sinan Özen kızının sağlık durumu hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. İşte son dakika gelişmeleri...
"Evet, iki tane evladımız oldu. Yüce rabbim bize nasip etti. Bir kız bir oğlumuz Neva ve Sanberk adında. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi çok üzdü, beşinci ameliyatımızı olduk. Bundan dolayı da kızımızın ameliyatı bitmeden ben size bu konuyla ilgili bilgi vermek istemedim. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Sağ olun bizi aradığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hastanede olan evlatlarını bekleyen annelere sabır ve güç versin diliyorum."
İşte Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında son gelişmeler...
"ARAFTAYIZ, HÜZNÜ VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ"
Ünlü şarkıcı Sinan Özen, "Bir baba olarak duygularımızı anlatmakta tarifi çok zor. Hocalarımda evlat sahibi oldukları için beni anlayabilirler. Sevinç ile hüznü bir arada yaşadık, yani bir elmanın yarısı bizimle evde diğer yarısı burada ama hocalarım alanlarında o kadar değerli ki burada da dünya da olan teknolojinin her olanağı var ve yapılıyor. Şuanda da araftayız diyebiliriz. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyoruz. Böyle bir rüya gibi ama umudumuzu hiç yitirmiyoruz. Bilim olarak her yolu deniyoruz, dualar ediyoruz. Bize dualarını eksik etmeyen halkımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
"EŞİMLE BERABER MASALLAR OKUYORUZ"
Eşinin ve diğer çocuğunun durumuyla Bilgi veren Özen, "Diğer çocuğumuzun durumu iyi, o bu konuda çok şanslı ama annesinin biraz psikolojik sorunları var.
Takdir ederseniz ki her şeyi ona göre kurgulamış. Oda da bir yatak boş duruyor. O anları anlatmak çok zor. Ben sürekli yaşadığım için. Allahım her çocuğu anne ve babasını bağışlasın. İnşallah bu çalışma diğer Neva bebeklere ışık ve umut olur.
Eşim ve ben Nevaya masallar okuyoruz. Doktorlarımızın tavsiyesiyle anne baba diyaloğunu kesmeden onunla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Ben onunla sohbet ediyorum, onunla gerçekleştireceğim hayallerimi biriktiriyorum" diye konuştu.
"HEKİMLER OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"
Neva bebeğin sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Burak Tander, "Neva bebeğimizin ağır bir rahatsızlığı var. Çok seyrek rastlanan bir bağırsak rahatsızlığı, ne yazık ki bağırsağı çalışmıyor ve bir kaç ameliyat geçirmesi lazımdı.
Bu rahatsızlığın modern tıp kesin tedavisini bilmiyor. Ancak modern tıbbın bildiği bazı tedavi yöntemlerini tamamını uyguluyoruz.
Neva bebek ilerleyen zamanlarda iyileşecek biz hekimler olarak elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
MÜGE ANLI NEVA BEBEK İÇİN DUA İSTEDİ
Müge Anlı, 12 Haziran 2020 Cuma günü Atv ekranlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıktığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şarkıcı Sinan Özen'in kızı Neva için dua istedi. 2016 yılında Almanya'da tanıştığı hayranı Burcu Kartal ile evlenen Sinan Özen geçtiğimiz Şubat ayında ikiz babası olmuştu ancak ailenin sevincine ikizlerin hastalığı gölge düşürdü.
Henüz iki aylık olan Sinan Özen'in ikizlerinden Neva doğuştan sağlık sorunlarıyla dünyaya gelmiş ve birçok ameliyat geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde kızı Neva'nın 5 kez ameliyat geçirdiğini belirten bir video paylaşan Sinan Özen, sevenlerinden dua istemişti.
Müge Anlı da Atv canlı yayınında şarkıcı Sinan Özen'in kız evladı için dua istedi. 12 Haziran 2020 Cuma günü yayınlanan Müge Anlı son bölümde Sinan Özen hakkında açıklama yapan Müge Anlı şunları söyledi...
"Bu arada Sinan Özen de söylemişti ben de bir kez daha söyleyeyim. Sinan'ımın ikizleri dünyaya geldi biri kız biri erkek. Kız bebeği ameliyatlar geçiriyor, sizlerden bizlerden dua bekliyor. "
"Oğlan eve döndü, inşallah kızının da eve döneceği günleri bekliyoruz."