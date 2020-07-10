Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Temmuz 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Temmuz 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Temmuz 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Öfkesine hâkim olan kazanır ayı başladı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 TEMMUZ 2020 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Gezegenler birbirine yaklaştıkça yeryüzündeki en değerli, en eski yapılar konuşulmaya devam edecek. Venüs-Chrion 60'lığı 2020'nin ilk günlerinde ülkemizde yaşanan olayların diplomatik sıkıntıları ortaya çıkarırken Rusya – Türkiye ilişkileri yeni bir boyuta evrilebilir.

Koç: Bugün sabah gelen davetsiz bir misafir seni şaşkına çevirebilir. Ancak misafirperver olman durumu kurtarıyor. Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysan ekip arkadaşlarına birtakım direktifler vermek zorunda kalabilirsin.

Boğa: Uyku düzeninin bozuk olması sabah zinde uyanmanın önünde engel yaratıyor. Gün içinde kısa şekerlemeler yapmak zorunda kalabilirsin. İş yerinde karşılıklı hoşlandığın biri sana duygularından açıkça bahsedebilir.

İkizler: Eğitim hayatında çıkan sorunlar geleceğinden endişe etmene neden olabilir. Ailenin sana bu konuda güven verip destek olması özgüvenini tazeliyor. Bu endişe yerini azme bırakıyor.

Yengeç: Ailen ile aranda olan sevgi bağı bütün işler için sana güç sağlıyor. Ailene ve yaşadığın eve bugün farklı bir değer verebilirsin.

Aslan: Müzikle uğraşan bir Aslan burcuysan, yeni bir enstrüman öğrenmek için araştırmalar yapabilirsin. Evli bir Aslan burcuysan eşinin ailesi ile aranıza sebebini bilemediğin bir soğukluk girebilir.