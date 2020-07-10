Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Temmuz 2020 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Temmuz 2020 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Temmuz 2020 Cuma burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Öfkesine hâkim olan kazanır ayı başladı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Gezegenler birbirine yaklaştıkça yeryüzündeki en değerli, en eski yapılar konuşulmaya devam edecek. Venüs-Chrion 60'lığı 2020'nin ilk günlerinde ülkemizde yaşanan olayların diplomatik sıkıntıları ortaya çıkarırken Rusya – Türkiye ilişkileri yeni bir boyuta evrilebilir.
Koç: Bugün sabah gelen davetsiz bir misafir seni şaşkına çevirebilir. Ancak misafirperver olman durumu kurtarıyor. Kendi işinin sahibi bir Aslan burcuysan ekip arkadaşlarına birtakım direktifler vermek zorunda kalabilirsin.
Boğa: Uyku düzeninin bozuk olması sabah zinde uyanmanın önünde engel yaratıyor. Gün içinde kısa şekerlemeler yapmak zorunda kalabilirsin. İş yerinde karşılıklı hoşlandığın biri sana duygularından açıkça bahsedebilir.
İkizler: Eğitim hayatında çıkan sorunlar geleceğinden endişe etmene neden olabilir. Ailenin sana bu konuda güven verip destek olması özgüvenini tazeliyor. Bu endişe yerini azme bırakıyor.
Yengeç: Ailen ile aranda olan sevgi bağı bütün işler için sana güç sağlıyor. Ailene ve yaşadığın eve bugün farklı bir değer verebilirsin.
Aslan: Müzikle uğraşan bir Aslan burcuysan, yeni bir enstrüman öğrenmek için araştırmalar yapabilirsin. Evli bir Aslan burcuysan eşinin ailesi ile aranıza sebebini bilemediğin bir soğukluk girebilir.
Başak: İştahının verdiği etkiyle bugün daha az yemek yiyebilirsin. Vücudunun direncini korumalısın. Hayatında olan değişimlere alışamadığını fark edebilirsin.
Terazi: Sosyal medyada gezinirken moralini bozan bir paylaşıma denk gelebilirsin. Bu moral bozukluğu iş yerinde gösterdiğin yüksek performansını olumsuz yönde etkileyebilir.
Akrep: Yeni güne yeni kararlar ile başlıyorsun. Kendi işinin sahibi bir Akrep burucuysan düzenlediğin toplantı çalışanlarının bütün soru işaretlerini giderebilir.
Yay: Evli bir Yay burcuysan eşin sana değerli bir hediye alabilir. Bu hediye kendini bugün özel hissetmene neden oluyor. Yakın bir arkadaşının sana söylediği bir yalan ortaya çıkabilir.
Oğlak: Sevgili Oğlak, ilişkide duygularının bitmiş olması hevesinin de kalmamasına yol açabilir. İyi düşündükten sonra ayrılık kararı almak senin için zor olsa da her zaman zor kararların insanı oldun unutma.
Kova: İş yerine değişen koşullara en hızlı sen ayak uyduruyorsun. Üstlerin arkadaşlarında yardımcı olmanı isteyebilir. Bu istek yeni bir terfiinin habercisi gibi görülebilir.
Balık: Kendini art niyetli insanlardan korumak adını iletişiminin performansını biraz düşürebilirsin. Bir süre gözlemci olmak istiyorsun. Gözlemciliğine bağlı olarak olayları sentezleme yeteneğin artabilir.
Öfkesine hâkim olan kazanır ayı başladı.
Temmuz ayını farkı kılan Mars'ın kendini güçlü hissettiği burçta hareket edecek olması. Öyle ki kendi öfkemizin ateşinden geçeceğiz. Ateş çemberi konusuna gelecek olursam; Mars kendi burcuna taşındığı için hiç mi hiç rahat durmayacak. Deyimi yerindeyse bacaklarını uzatarak kendi burcunda 6 ay boyunca keyif çatacak.
Ateş Çemberinden Sakince Geçecek Olanlar:
Mars'ın Kendini Güçlü Hissettiği Koç ve Akrep Burçları, Dikkat!
Mars'ın kendini güçlü hissettiği burçta ve iletişimin kendini kötü hissettiği bir gökyüzünde biz Temmuz'u nasıl yaşarız?
Hiç Aklınızda Olmayanlar Hayatınıza direk giriş yapabilir
Peki 1984 ve 1998 arası doğanlar 2020'nin Temmuz'undan etkilenmeyecek mi? Tabi ki etkilenecek. Unutmayın, 1984-1998 yılları arasında doğanlar Neptün'ününüz Oğlak'ta. Ayrıca yılın 3. Ay tutulması da 2020'de Oğlak burcunda gerçekleşti. Hiç aklımızda olmayanlar hayatınızın tam orta yerinde olabilir. Kime güvenip son dakika karar aldıysanız sorun yaşayabilirsiniz. Oğlak burcunda gerçekleşecek olan tutulma ve Mars'ın ateş hali;
1984 ve 1988 yılları arası doğumlular!
Temmuz ayında yorgun düşecek Meslekler;
Temmuz ayında yüzü gülecek Meslekler;
Temmuz ayında Dikkat Edilmesi Gereken Sağlık Sorunları