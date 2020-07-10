Sosyal konulara olan duyarlılığı nedeniyle sosyal medyada farklı ithamlarla suçlanan Yusuf Güney içini sabah.com.tr'ye döktü...■ İstanbul Yeditepe konserlerini de eleştirdiler. Bunlar hep oluyor, her şeye muhalif onlar. Ben konser bütçemin yarısını aldım, faturam da duruyor. Yemin ederim, tamamen orkestra arkadaşlarım için aldım. Sanatçıların aldığı paraya takılıyorlar. Benim paraya ihtiyacım yok. Bu konserlerden 900 kişi ekmek yedi.■ Pandemi döneminde çok zorlandıklarını söyleyen sanatçılar var. Ben rezidansta oturuyordum, mütevazı eve geçtim. Hâlâ kira ödüyorum. Lüks arabaya biniyordum, daha mütevazı bir araba aldım. Ben daha arabasını satan bir sanatçı görmedim ama nasıl geçineceğiz diye ağlayıp sızlanan çok gördüm. Villasından fotoğraf paylaşıyor, o evde oturuyorsan paylaşmayacaksın.■ Ailem hâlâ İngiltere'de. Bu ülkede popüler camiadan İngiliz vatandaşlığı alma hakkı olup da almayacak bir kişi söyleyebilir misin? Ben vatandaşlığına girmedim, kraliçeye niye yemin edeyim? 17 senedir İngiltere'ye her gittiğimde sıra bekliyorum. Ablam İngiltere Sağlık Bakanlığı'nda uzman, "Maske bulamıyoruz" diyor. 65 yaş üstünü hastaneye sokmuyorlar. Biz insanları yurt dışında evlerinden alıp Türkiye'ye getirdik. Gurur verici.■ Dağda askerlerimize moral vermeye gidiyorum, 'Reklam' diyorlar. Bununla gösteriş mi yapılır? 'Şarkı yapamıyor, böyle gündeme geliyor' diyorlar. Beste yapacak huzuru bulamıyorum bunlarla uğraşmaktan. Söz konusu vatansa böyle hizmet etmeye devam edeceğim.SOSYAL medya büyük tehlike. Kontrol altına alınmalı. Ofisleri olması lazım burada da, muhatap alacak kimse yok çünkü. TicToc, Tinder gibi bazı ahlak dışı siteler tamamen kapatılmalı. Sosyal medya gücüyle dünyanın en rezil adamını Robin Hood yaparsın, en kahraman adamını da yerle bir edersin.