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’un yeni fotoğrafları dehşete düşürdü! Bunu yapan insan olamaz!

'in feci şekilde darp ettiği 'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Görüntülerde, Bulutsuz'un gözündeki ve kolundaki morluklar dışında çenesinde bir yarık, iki bacağında ve bileklerinde çürüklerin bulunduğu görülüyor

ALİ OKTAY ALİ OKTAY
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğrafları dehşete düşürdü! Bunu yapan insan olamaz!
Ozan Güven'in feci şekilde darp ettiği Deniz Bulutsuz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı.



Fotoğrafların, olayın üzerinden 6-7 saat geçtikten sonra arkadaşları tarafından çekildiği ortaya çıktı.



Görüntülerde, Bulutsuz'un gözündeki ve kolundaki morluklar dışında çenesinde bir yarık, iki bacağında ve bileklerinde çürüklerin bulunduğu görülüyor. Bulutsuz'un, "Bunu yapan insan olamaz" diye isyan ettiği öğrenildi.



Deniz Bulutsuz'un, Ozan Güven tarafından uğradığı şiddete dair yeni fotoğraflar soruşturma dosyasına eklendi. Savcının, en geç iki hafta içinde iddianameyi hazırlayacağı öğrenildi.
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Deniz Bulutsuz’un yeni fotoğrafları dehşete düşürdü! Bunu yapan insan olamaz!
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