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ile nişanlandı! Yüzükleri taktı!

Ünlü , cemiyet hayatının sevilen isimlerinden 'le önceki akşam aileleri ve yakın dostları şahitliğinde nişanlandı. Pandemi nedeniyle sadece çiftin aile üyelerinin ve yakın dostlarının tanıklığında yapılan tören öncesi Selim Soydan- çifti, Oner Ailesi'nden Can Tanrıyar için Tamar Oner'i istedi. Örf ve adetlerin gerçekleşmesi sonrası Hülya Koçyiğit, çiftin yüzüklerinin takılı olduğu kurdeleyi kesti.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 11.7.2020 11:30 Son Güncelleme: 11.7.2020 11:31 ABONE OL
Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!

Ünlü , cemiyet hayatının sevilen isimlerinden 'le önceki akşam aileleri ve yakın dostları şahitliğinde nişanlandı.

Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!

Pandemi nedeniyle sadece çiftin aile üyelerinin ve yakın dostlarının tanıklığında yapılan tören öncesi Selim Soydan- çifti, Oner Ailesi'nden için 'i istedi.

Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!

Örf ve adetlerin gerçekleşmesi sonrası , çiftin yüzüklerinin takılı olduğu kurdeleyi kesti. Nişan törenine Aziz Yıldırım, Selim Soydan- Hülya Koçyiğit, Polat Yağcı, Müge Anlı, Sinan Akçıl-Burcu Kıratlı, Haçik Oner, Karin Oner, Talar Oner, Anılcan Tanrıyar ve Oğulcan Tanrıyar gibi çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!

TEKRAR EVLENECEKLER

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı da, yakın dostlarını nişan törenlerinde yalnız bırakmadı. Daha önce Amsterdam'da evlenip kısa süre sonra boşanan ve tekrar birliktelik yaşamaya başlayan ikili, yeniden evleneceklerinin sinyallerini verdi. İkili, evlenmeyi düşündüklerini ancak bu sefer düğünü yurt içinde yapacaklarını söyledi. Gecenin onur konuğu Koçyiğit ise "Hayırlı, uğurlu olsun. Gece çok güzeldi. Çifte, mutluluk, sağlık ve huzur diliyoruz" diye konuştu.

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Can Tanrıyar ile Tamar Oner nişanlandı! Yüzükleri Hülya Koçyiğit taktı!
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