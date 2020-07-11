Deniz tutkunlarından mavi yolculuk tüyoları

* Türkiye'nin Ege sahilleri benim için dünyanın en güzel yerleri. Neredeyse dünyanın birçok yerini tekneyle gezdim, Karayipler dahil olmak üzere. Türk suları kadar güzel yerler hiçbir yerde yok.* Tekneye çıkarken koruyucu kremlerim, kitaplarım ve kendi seçimin bitki çaylarımı alırım.* Denizde öncelikle oğlumun, sonra da çok iyi anlaştığım dostlarımın yanımda olmasını isterim.* Türkiye'de en çok Göcek ve Kaleköy, yurt dışında ise Sardunya ve Karayipler'deki Mustique Adası'nı seviyorum. Tekneyle gidip en çok sevdiğim restoran Amalfi koylarındaki Lo Scoglio. Hırvat sahillerini görmek isterim.* Deniz benim için keyif, özgürlük, en özlediğim şey demek…* Su altı kameram, cep telefonum ve mayom olmazsa olmaz üçlüm.* Çok sevdiğim, her anımızda kahkaha atıp bolca nefis anılar biriktireceğim, zeki, içten, esprili doğal arkadaşlarımın yanımda olmasını isterim seyahatlerimde.* Türkiye'de Hisarönü Bencik Koyu, Bodrum'da Cennet Koyu, Paros Adası'nda Naoussa, Symi'de Agia Marina ve Kefalonya'da Fiscardo Koyu en sevdiğim yerler. Bozburun'da Karia Bel, D Maris'te La Guerite tekneyle gitmekten keyif aldığım restoranlar. Bu yaz sınırlar açılırsa Patmos ve Leros Adaları'na gitmek istiyorum.* Kendimi denizde daha özgür ve mutlu hissediyorum. Yanıma mutlaka mayo, güneş kremi ve telefonumu alırım. Seyahatim sırasında yanımda oğlum, eşim ve dostlarımın olmasını isterim.* Ülkemizin sahilleri ve koyları dünyada eşi olmayan güzellikte. Göcek, Hisarönü, Bozburun en sevdiğim yerler. İyon Denizi etrafı da keyifle gezilecek yerler. Bozburun Yacht Club'u oldukça sempatik buluyorum.* Denizle iç içe büyüdüm. İzmirli'yim. Denizde yüzmeyi de, deniz üstünde olmayı da çok seviyorum. Bir nevi kendi kendinle baş başa kalma hali…* Mavi yolculuğa çıkarken yanıma mutlaka kitap, güneş koruyucu ve güneş gözlüğümü alırım.* Eşim, kız kardeşim ve yeğenimin yanımda olmasını isterim.* Göcek'te Boynuzbükü ve Hamam koyları ile Bozburun'da Adalar Boğazı en favori koylarım. St. Tropez limanına bağlanmak da, gelip geçeni izlemek açısından çok keyifli.* Tekneyle gitmeyi en sevdiğim restoranlar Göcek'te Özcan, Söğüt'te Manzara Restoran.* Norveç Fiyortları'nı çok merak ediyorum ve mutlaka gitmek istiyorum.* Mavi yolculuğa çıkarken kremlerimi, güneş koruyucularımı ve kitaplarımı yanımdan ayırmam.* Türkiye'de Göcek, yurt dışında ise en sevdiğim küçük ve şirin Yunan adası olan Symi'de olmayı tercih ederim.* Tekneyle en çok gitmekten zevk aldığım restoran Symi'de Manos, D Maris Zuma. Hayalimdeki rota Hırvatistan kıyıları olur herhalde. Hayalimdeki mavi yolculuk teknesi ise motor yat.