Deniz tutkunlarından mavi yolculuk tüyoları

ŞEBNEM DİNÇGÖR
'HAYALİMDEKI ROTA HIRVAT SAHİLLERİ'
* Türkiye'nin Ege sahilleri benim için dünyanın en güzel yerleri. Neredeyse dünyanın birçok yerini tekneyle gezdim, Karayipler dahil olmak üzere. Türk suları kadar güzel yerler hiçbir yerde yok.
* Tekneye çıkarken koruyucu kremlerim, kitaplarım ve kendi seçimin bitki çaylarımı alırım.
* Denizde öncelikle oğlumun, sonra da çok iyi anlaştığım dostlarımın yanımda olmasını isterim.
* Türkiye'de en çok Göcek ve Kaleköy, yurt dışında ise Sardunya ve Karayipler'deki Mustique Adası'nı seviyorum. Tekneyle gidip en çok sevdiğim restoran Amalfi koylarındaki Lo Scoglio. Hırvat sahillerini görmek isterim.
ÖZLEM AVCIOĞLU
'SU ALTI KAMERAM OLMADAN TEKNEYE BİNMEM'
* Deniz benim için keyif, özgürlük, en özlediğim şey demek…
* Su altı kameram, cep telefonum ve mayom olmazsa olmaz üçlüm.
* Çok sevdiğim, her anımızda kahkaha atıp bolca nefis anılar biriktireceğim, zeki, içten, esprili doğal arkadaşlarımın yanımda olmasını isterim seyahatlerimde.
* Türkiye'de Hisarönü Bencik Koyu, Bodrum'da Cennet Koyu, Paros Adası'nda Naoussa, Symi'de Agia Marina ve Kefalonya'da Fiscardo Koyu en sevdiğim yerler. Bozburun'da Karia Bel, D Maris'te La Guerite tekneyle gitmekten keyif aldığım restoranlar. Bu yaz sınırlar açılırsa Patmos ve Leros Adaları'na gitmek istiyorum.
RALF TEZMAN
'ÜLKEMİZİN KOYLARININ EŞİ BENZERİ YOK'
* Kendimi denizde daha özgür ve mutlu hissediyorum. Yanıma mutlaka mayo, güneş kremi ve telefonumu alırım. Seyahatim sırasında yanımda oğlum, eşim ve dostlarımın olmasını isterim.
* Ülkemizin sahilleri ve koyları dünyada eşi olmayan güzellikte. Göcek, Hisarönü, Bozburun en sevdiğim yerler. İyon Denizi etrafı da keyifle gezilecek yerler. Bozburun Yacht Club'u oldukça sempatik buluyorum.
BURCU HANİF
'NORVEÇ FİYORTLARI'NI MERAK EDİYORUM'
* Denizle iç içe büyüdüm. İzmirli'yim. Denizde yüzmeyi de, deniz üstünde olmayı da çok seviyorum. Bir nevi kendi kendinle baş başa kalma hali…
* Mavi yolculuğa çıkarken yanıma mutlaka kitap, güneş koruyucu ve güneş gözlüğümü alırım.
* Eşim, kız kardeşim ve yeğenimin yanımda olmasını isterim.
* Göcek'te Boynuzbükü ve Hamam koyları ile Bozburun'da Adalar Boğazı en favori koylarım. St. Tropez limanına bağlanmak da, gelip geçeni izlemek açısından çok keyifli.
* Tekneyle gitmeyi en sevdiğim restoranlar Göcek'te Özcan, Söğüt'te Manzara Restoran.
* Norveç Fiyortları'nı çok merak ediyorum ve mutlaka gitmek istiyorum.
ÇAĞLA BOSTANCI
'TÜRKİYE'DE GÖCEK YURT DIŞINDA SYMI'Yİ SEVİYORUM'
* Mavi yolculuğa çıkarken kremlerimi, güneş koruyucularımı ve kitaplarımı yanımdan ayırmam.
* Türkiye'de Göcek, yurt dışında ise en sevdiğim küçük ve şirin Yunan adası olan Symi'de olmayı tercih ederim.
* Tekneyle en çok gitmekten zevk aldığım restoran Symi'de Manos, D Maris Zuma. Hayalimdeki rota Hırvatistan kıyıları olur herhalde. Hayalimdeki mavi yolculuk teknesi ise motor yat.