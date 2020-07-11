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'tan skandal Ayasofya yorumu! 'nün gelinini rahatsız etti…

'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra Başkan tarafından ibadete açıldı. gelini 'ı rahatsız etti. hesabından skandal bir açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 17:27 Son Güncelleme: 11.7.2020 17:28 ABONE OL
Elif Şafak'tan skandal Ayasofya yorumu! FETÖ'nün gelinini rahatsız etti…

Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması FETÖ gelini Elif Şafak'ı da rahatsız etti. Sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yapan Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eyüp Can Sağlık'la geçmişte olan evliliği nedeniyle FETÖ'nün gelini olarak da bilinen yazar Elif Şafak, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına da karşı çıktı.

"BU TOPRAKLARIN TARİHİNE SAYGISIZLIK"

Twitter'dan açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan." dedi.

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Elif Şafak'tan skandal Ayasofya yorumu! FETÖ'nün gelinini rahatsız etti…
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