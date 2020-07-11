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'a hapis şoku! ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ demişti…

, kendisi hakkında ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ gibi paylaşımlarda bulunan ’tan şikayetçi oldu. Uras’a 2 yıl 2 ay hapis istemiyle dava açıldı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 11.7.2020 11:04 Son Güncelleme: 11.7.2020 11:07 ABONE OL
Fulden Uras'a hapis şoku! ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ demişti…

Şarkıcı , yaptığı paylaşımlardan dolayı savcılığa şikayet edildi. , Kelebek hastası çocuklara yardımcı olmak amacıyla kurulan Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin başkanı da olan Uras'a dava açtı.

Fulden Uras'a hapis şoku! ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ demişti…

Akyüz, Uras'ın hakaret, tehdit, huzur ve sükunu bozma suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa sunduğu dilekçesinde "Uras, hakkımda 'Suç makinesi, hırsız, şizofren, sahtekar' şeklinde paylaşımlarda bulunarak kişilik haklarımı hiçe saydı, kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Fulden Uras'a hapis şoku! ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ demişti…

HAKARET SUÇU VAR

Savcılık, Uras hakkında soruşturma başlattı. Uras'ın paylaşımlarının incelemesinin ardından kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte yeterli şüphe olduğuna kanaat getiren savcılık, 'Sesli veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenledi. 2 yıl 2 aya kadar hapsi istenen Uras ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Fulden Uras'a hapis şoku! ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ demişti…

'ARAMIZDA BİRÇOK DAVA VAR, BANA İFTİRA ATIYOR'

Soruşturma kapsamında 'ın da ifadesine başvuruldu. Uras, ifadesinde Akyüz'ün Debra isimli derneğin başkanı olduğunu, kendisi ile tanıştığını, kendisine yönelik sürekli olarak tehdit ve hakaret içeren eylemleri olduğunu, aralarında adli mercilere intikal eden birçok dava olduğunu ve iftiraya uğradığını anlattı.

Fulden Uras'a hapis şoku! ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ demişti…
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Fulden Uras'a hapis şoku! ‘Hırsız, şizofren, suç makinesi’ demişti…
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