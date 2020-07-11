Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!

İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalan Seda Bakan, önceki gün basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet ederken maskesini çıkarmamaya ve mesafesini korumaya özen gösteren başarılı oyuncu, Kaan Yıldırım ve Hadise ilişkisi hakkında konuştu.
"EVLİLİKTE KERAMET VAR" DEYİP ÇAĞRI YAPTI
Magazin Burada'nın haberine göre: Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla ne yapacağını bilemedi.
İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan Seda Bakan, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın evlilik yolundaki adımları hakkında da konuştu.
"İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" diyen Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle çağrısını da iletti.