Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!

"EVLİLİKTE KERAMET VAR" DEYİP ÇAĞRI YAPTI

Magazin Burada'nın haberine göre: Hadise-Kaan Yıldırım aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen Seda Bakan, ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla ne yapacağını bilemedi.