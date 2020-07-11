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ve aşkının mimarı… ’dan çağrısı!

ve aşkının mimarı olarak bilinen oyuncu , ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftle ilgili soruları "Arkadaşımı satamam" diyerek geçiştirdi. Bakan, evli ve çocuklu olduğu için mutlu olduğunu belirterek Hadise ve Kaan Yıldırım’a çağrıda bulundu. Seda Bakan "İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" dedi. Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle Hadise ile Kaan Yıldırım’a çağrısını da iletti.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 16:50 Son Güncelleme: 11.7.2020 17:09 ABONE OL
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!

İlk bebeğini kucağına aldıktan sonra ekranlardan uzak kalan , önceki gün basın mensuplarıyla sohbet etti. Sohbet ederken maskesini çıkarmamaya ve mesafesini korumaya özen gösteren başarılı oyuncu, ve ilişkisi hakkında konuştu.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!

"EVLİLİKTE KERAMET VAR" DEYİP ÇAĞRI YAPTI

Magazin Burada'nın haberine göre: - aşkının mimarı olarak bilinen ve çiftin tanışmasına vesile olduğu iddia edilen , ikilinin özel hayatına dair sorulan sorularla ne yapacağını bilemedi.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!

İkiliyi kendisinin tanıştırdığı konusunda yorum yapmak istemeyen ama sözlerini seçemeyerek adeta iddiaları doğrulayan , ve 'ın yolundaki adımları hakkında da konuştu.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!

"İnsanlar bir şekilde yuva kurmak istiyorlarsa kursunlar, tavsiye ediyorum" diyen Bakan, "Ben evlendim, çocuğumu da kucağıma aldım. Evlilikte keramet var" ifadeleriyle çağrısını da iletti.

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!
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Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının mimarı… Seda Bakan’dan evlilik çağrısı!
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