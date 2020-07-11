‘Kız Kardeşler’e Sofya’dan ödül geldi

Toplam 48 ülkeden 111 filmin sunulduğu 24. Sofya Film Festivali'nin kazananları önceki gün açıklandı. Yönetmen Emin Alper'in filmi 'Kız Kardeşler', En İyi Balkan Filmi Ödülü'nün sahibi oldu. Dünya prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan yapım, geçtiğimiz Nisan ayında, Türkiye prömiyerini yaptığı 38. İstanbul Film Festivali'nde beş ödül kazanmıştı. 'Kız Kardeşler', annelerinin ölümünün ardından kasabaya besleme olarak verilen üç kız kardeşin, yıllar sonra köylerine geri dönmesini ve birbirleriyle yüzleşmelerini konu alıyor.