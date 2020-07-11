Haberler Günaydın Haberleri Metin Arolat'ın acı günü! ‘Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri’

'ın acı günü! ‘Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri’

'ın annesi hayatını kaybetti. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı Metin Arolat, "Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak" diyerek sevenlerine kötü haberi verdi. Acı haberi sosyal medya hesabından "Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri" diyerek veren Metin Arolat, sevenlerinden annesi için dua istedi.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 15:49 Son Güncelleme: 11.7.2020 15:54 ABONE OL
Metin Arolat'ın acı günü! ‘Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri’

Ünlü şarkıcı ve yönetmen 'ın annesi dün hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından "Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri" diyerek veren Arolat, sevenlerinden annesi için dua istedi.

Metin Arolat'ın acı günü! ‘Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri’

Şimdiler Benimle Söyle şarkı yarışmasında jürilik yapan 'ın annesi hayata gözlerini yumdu. Anne acısıyla yıkılan şarkıcı, "Annesizliği öğrenebilmem bir hayli vakit alacak" diyerek sevenlerine kötü haberi verdi.

Metin Arolat'ın acı günü! ‘Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri’

"ACIM ÇOK ÇOK BÜYÜK"

Annesinin bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan , "Anneciğim bugün bizi bırakıp sonsuzluğa, babamın ve abimin yanına uçtu. Acım çok çok büyük, öyle böyle değil. Ama onun, benim güçlü durduğumu görmek isteyeceğini, feryat figanımın onu oralarda çok üzeceğini biliyorum. İçim yangın yeri. Annesizliği öğrenebilmem, içimdeki yangını söndürebilmem sanırım bir hayli vakit alacak. Bu gece bir duanızı da, annem, aşkım, kuzum, canım için gönderin" dedi.

Metin Arolat'ın acı günü! ‘Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri’

Arolat'ın paylaşımını gören Ece Erken, Burcu Kara, Esra Dermancıoğlu, Pınar Altuğ Atacan ve Sibel Tüzün gibi ünlü isimler taziye yorumu yaptı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Metin Arolat'ın acı günü! ‘Feryat figanım onu çok üzer ama içim yangın yeri’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA